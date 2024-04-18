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Заморозки зі снігом та дощем: в Україні лютує потужний циклон

Ангеліна Підвисоцька
18 квітня 2024, 19:09
Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру - до 20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 19 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 19 квітня буде місцями прохолодною. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у північно-східних областях - до 15-20 м/с. У Івано-Франківській та Західній областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну може накрити мокрий сніг і станеться це не лише у Карпатах. На території більшості областей будуть заморозки. Однак згодом температура повітря почне підвищуватись.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 19 апреля
Прогноз погоди в Україні на 19 квітня / фото: ventusky

Погода 19 квітня

В Україні 19 квітня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у всіх областях, крім південно-східної частини та крайнього заходу. Вітер в цей день буде західний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі 2-7° тепла (у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на Закарпатті сильні заморозки 0-3°), вдень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 14-19°. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0 градусів

За даними meteoprog, 19 квітня в Україні буде прохолодно, дощитиме та сніжитиме. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+26 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+9 градусів.

погода 19 апреля
Прогноз погоди в Україні на 19 квітня / фото: meteoprog

Погода 19 квітня у Києві

У Києві 19 квітня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують значні дощі. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 2-7°, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6°, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 19 апреля
Прогноз погоди в Україні на 19 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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