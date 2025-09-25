Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання

У низці областей буде серйозне похолодання, подекуди навіть із заморозками.

https://glavred.net/synoptic/zamorozki-nakroyut-ryad-oblastey-gde-sleduet-gotovitsya-k-poholodaniyu-10701161.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - заморозки накриють низку областей/ фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 26 вересня та у найближчі кілька днів

Де будуть заморозки

Які області накриють дощі

Погода в Україні у п’ятницю, 26 вересня, майже по всюди буде сухою та вдень сонячною. Такі погодні умови будуть спричинені впливом антициклону Petralilly.

Температура повітря 26-го вересня в Україні очікується помірною, вдень +13…+16, на півдні +15…+18 градусів.

відео дня

Найближчої ночі буде холодно, +2…+9 градусів, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі очікуються заморозки на ґрунті. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Києві 26 вересня

У Києві 26 вересня переважатиме суха сонячна прохолодна погода з температурою повітря вночі +2…+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки на ґрунті. В п’ятницю вдень у столиці буде +13…+15 градусів.

"У суботу втримається така ж погода, а ось у неділю кияни можуть прихопити із собою парасолі – підступний північно-східний атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ. Але ненадовго. Сонечко ще повернеться", – додала синоптикиня.

Погода в Україні 26 вересня/ Facebook Діденко

Погода в Україні на вихідні

На вихідні варто бути готовими до дощів.

"За уточненим прогнозом, антициклон, який мав би зумовлювати найближчими днями суху та ясну погоду в усій Україні, у неділю, 28-го вересня, поступиться місцем капосному атмосферному фронту, звідки б ви думали – правильно! з північного сходу і який "підмочить" репутацію північної частини України дощами із хмарною погодою", – зазначила Діденко.

Вона розповіла, що ці дощі охоплять північні області, а також Волинь, Рівненщину та Харківщину. На решті території 28-го вересня переважатиме суха погода.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки вдарять в Україні – українцям видали важливе попередження. Погода в Україні скоро суттєво зміниться, прийдуть похолодання і дощі. Подекуди можливі заморозки.

Також повідомлялося, тепло зміниться різким похолоданням – названо дату сильних заморозків в Україні. Синоптикиня розповіла, до якої погоди готуватись українцям найближчими днями.

Нагадаємо, влупить -3 та литиме дощ – Україну накрила хвиля похолодання. Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред