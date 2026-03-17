Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

Ця магнітна буря може негативно вплинути на самопочуття людини.

На Україну насувається 6-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну незабаром накриє дуже сильна магнітна буря. Вона може вплинути на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Земля кілька днів перебувала під впливом потужної магнітної бурі. 13 березня вона вдарила з 5-бальною потужністю. Наступного дня вона зросла до шести балів. 15 березня буря стала слабшою — 4 бали, а 16 березня потужність знизилася до трьох балів.

Сьогодні, 17 березня, потужність бурі знизилася до мінімуму. Очікується, що зовсім скоро країну атакує нова магнітна буря. 19 березня вона вдарить із 6-бальною потужністю.

Україну накриє 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 10 спалахів класу С, В і М. Повідомляється, що 17 березня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Ймовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 33 сонячні плями.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

