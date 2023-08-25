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Вріже 2 дуже затяжних шторма: календар магнітних бур на вересень

Ангеліна Підвисоцька
25 серпня 2023, 21:10 оновлено 25 серпня, 21:41
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Одна магнітна буря триватиме більше тижня - цілих 9 днів.
Сонце, магнітна буря, погода
Прогноз магнітних бур на вересень 2023 року / фото: pexels

Магнітні бурі у вересні накриють Україну. Вони час від часу будуть бушувати. Про це повідомляє Meteoagent.

У цьому місяці будуть як слабкі активності, так і сильні. У вересні очікуються відразу 2 магнітні бурі. Вони будуть затяжними

Календар магнітних бур у вересні 2023

Очікується, що перша магнітна буря у вересні розпочнеться 6 вересня. У цей день очікується середня 3-бальна магнітна буря. Вона триватиме мінімум до 8 вересня включно. У ці дні її потужність сягатиме також 3 бали.

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Друга магнітна буря накриє Україну 14 вересня. Вже 15 вересня її потужність опуститься до 3 балів. Цей геомагнітний шторм триватиме до 22 вересня включно.

магнітні бурі на вересень
Прогноз магнітних бур на вересень 2023 року / фото: Главред

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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