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Не впаде і краплинки дощу: в Україну увірвалась нереальна спека

Ангеліна Підвисоцька
24 серпня 2023, 17:55 оновлено 24 серпня, 18:25
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Найспекотніше буде на території південних областей. У цей день синоптики опадів не прогнозують.
погода
Прогноз погоди в Україні 25 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 25 серпня покращиться. В цей день буде спекотно та без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що 25 серпня на території майже всієї України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Можна не хвилюватися лише жителям Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької та Сумської областей.

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погода 25 августа
Прогноз погоди в Україні 25 серпня / фото: ventusky

Погода на 25 серпня

В Україні 25 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Напрямок вітру буде змінним. Його швидкість досягатиме 3-8 м/с.

"Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 22°; вдень 23-28°, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 27-32°", - йдеться у повідомленні.

погода 25 августа
Прогноз погоди в Україні 25 серпня / фото: meteoprog

Температура підвищиться до +33

За даними meteoprog, 25 серпня температура в Україні підвищиться до 33 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Херсонської та Миколаївської областей. Там температура повітря опуститься до 20-33 градусів тепла.

Найхолодніше у цей день буде в Сумській області. Там температура повітря буде 16-25 градусів тепла.

погода 25 августа
Прогноз погоди в Україні 25 серпня / фото: meteoprog

Погода 25 серпня в Києві

У Києві 25 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день швидкість вітру досягатиме 3-8 м/с. Його напрямок буде змінним.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що у цей день в Києві буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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