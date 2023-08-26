Вдарять грози та заллє дощами, але не скрізь: у яких областях України буде спека

Найхолодніше в цей день буде на території східних областей.

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Прогноз погоди в Україні 27 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 27 серпня покращиться. В цей день буде спекотно та майже не буде опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 27 серпня

В Україні 27 серпня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами прогнозують на території західних та північних областей. На території інших областей опади не очікуються.

У цей день вітер буде змінних напрямків. Його швидкість досягатиме 3-8 м/с.

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"Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південно-західних областях до 36°, у східних і Сумській областях 26-31°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 27 серпня / фото: ventusky

Температура підвищиться до +37

За даними meteoprog, 27 серпня температура в Україні підвищиться до 37 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Хмельницької та Вінницької областей. Там температура повітря опуститься до 20-37 градусів тепла.

Найхолодніше у цей день буде в Луганській області. Там температура повітря буде 17-28 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 27 серпня / фото: meteoprog

Погода 27 серпня в Києві

У Києві 27 серпня буде мінлива хмарність. Вночі синоптики опадів не прогнозують. Вдень очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°; у Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди в Україні 27 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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