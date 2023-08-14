Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму - синоптик

Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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Якою буде погода в Україні восени 2023 - синоптик дав прогноз / Фото: pixabay

Погода в Україні восени 2023 року буде аномально теплою, а зима - "м'якою". Причиною цього є кліматичне явище Ель-Ніньо, що впливає на погоду по всьому світу.

Як повідомляє телеканал CGTN з посиланням на синоптиків, Ель-Ніньо "з ймовірністю понад 95 відсотків" триватиме до кінця осені.

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Під час цього кліматичного явища пасати слабшають, і тепла морська вода відтісняється назад на схід, до західного узбережжя Америки. Ель-Ніньо вже призводить до підвищення температури в екваторіальній частині Тихого океану, впливаючи на кількість опадів, атмосферний тиск та інші фактори, які називають "глобальним потеплінням".

"У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вище середнього рівня, що свідчить про продовження явища Ель-Ніньо", – повідомили американські синоптики.

Погода в Україні - прогноз на осінь 2023

Синоптик прогнозує, що температура повітря навіть у першій декаді вересня підніматиметься до +22... + 26°С вдень. У другій декаді буде дещо прохолодніше - від +19 до + 25°С вдень.

При цьому перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло. Понад половина днів у перший місяць зими будуть сонячними. Температура повітря очікується не нижче 6 градусів тепла. Трохи холодніше буде лише в січні та лютому 2024 року, свідчить прогноз погоди.

Якою буде погода в Україні восени 2023

Раніше синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад 2023. Погода в Україні восени 2023 буде досить прохолодною та сонячною. При цьому буде не так сухо, як минулого року. В середньому, велика кількість опадів очікується до восьми днів в сезон, свідчить прогноз погоди.

Згідно з іншим прогнозом, в Україну рано прийдуть заморозки. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже в жовтні очікується суттєве похолодання.

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