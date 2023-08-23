Накриє нестерпна спека, але не скрізь: де заливатиме дощами

Найспекотніше у цей день буде на території південних областей.

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Прогноз погоди в Україні 24 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 24 серпня погіршиться. У деяких областях будуть дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що через сильні дощі у Чернівецькій та Закарпатській областях підвищиться рівень води в річках.

Погода на 24 серпня

В Україні 24 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише вночі на Закарпатті та в Карпатах будуть короткочасні дощі з грозами. Таке ж очікується і на території південних областей вдень.

відео дня

У Карпатському регіоні вночі та вранці буде туман.

"Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 26-31°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 24 серпня / фото: ventusky

Температура підвищиться до +33

За даними meteoprog, 24 серпня температура в Україні підвищиться до 33 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Херсонської та Миколаївської областей. Там температура повітря опуститься до 20-33 градусів тепла.

Найхолодніше у цей день буде в Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря буде 13-25 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 24 серпня / фото: meteoprog

Погода 24 серпня в Києві

У Києві 24 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західним. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 24 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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