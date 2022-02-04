Весна в Україну прийде раптово - кліматолог

Кліматолог попередила про різке настання весни / Фото pixabay.com

Весна 2022 в Україні настане різко, без плавного переходу. Такий прогноз погоди озвучила провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України Світлана Бойченко.

За її словами, Кклімат змінюється, а тому найближчим часом українці спостерігатимуть нетипову для нашої країни погоду, передає Радіо НВ.

Бойченко зазначила, що весна в Україні зараз починається раніше, ніж це було, наприклад, у другій половині або в середині XX століття. Спеціаліст пов'язує зміни із загальносвітовими тенденціями.

Кліматолог спрогнозувала, що весна цього року почнеться раптово, без переходів і мінливості, тобто "різко та одразу".

Бойченко додала, що Україна поступово переходить в новий, не властивий для неї клімат, що в свою чергу, спровокує збільшення кількості опадів вже влітку цього року.

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"По-перше, потепління буде продовжуватися, і тенденція зараз характерна для літніх таких спекотних періодів, які будуть перемежовуватися з більш традиційними. І плюс червень також відрізнятиметься певною повторюваністю аномально високих температур, що раніше не було характерно", - розповіла кліматолог.

Вона додала, що опади не будуть схожі на тривалі тропічні дощі, але будуть сильними, тому можливі негативні наслідки.

"Атмосферні опади останнім часом у нас випадають у вигляді злив. Це не тихі циклонічні дощі впродовж трьох, п'яти, семи днів, а раптові зливи, коли за короткий час випадає норма, і навіть дві-три місячні норми опадів. І це проблема, тому що екосистема не встигає засвоїти цю вологу. І крім того, ці зливи і опади призводять до підтоплення і повеней", - додала кліматолог.

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Як повідомляв Главред, 2 лютого бабак Тимко ІІІ, який живе на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна, традиційно дав прогноз на найближчу весну.

Коли його дістали з будиночка в День бабака, то Тимко не побачив своєї тіні. Берегиня бабака Надія Токарська пояснила, що весна буде досить нестабільною - на нас чекають температурні гойдалки. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною.

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