Україна "потоне" в снігу вже найближчими днями: де похолодає до -13

В Україні очікується погіршення погодних умов / УНІАН

Погода в Україні зіпсуватися найближчими днями. Мокрий сніг і дощ очікується майже по всій території країни.

Згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, на Заході і на півночі України 4 лютого буде сніг, а в Миколаївській області, Дніпрі, Запоріжжі, Криму, Луганщині та на Донбасі - мокрий сніг з дощем.

"У центральних областях, в Одеській, Херсонській, Сумській, Харківській - без істотних опадів. На дорогах або "каша", або ожеледиця - водії, не женіть сильно", - попередила синоптик.

За словами Діденка, 4 лютого, в західних і північних областях України очікується поривчастий вітер.

читайте такожЛютий 2022 буде "ласкавим": синоптик уточнив прогноз погоди на місяць по Україні"Температура повітря протягом дня четверга коливатиметься в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла. На півдні і в східних областях буде завтра тепліше, +2+6 градусів.

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Погода в Києві

У столиці 3 лютого буде періодично випадати сніг. На дорогах ожеледиця. Поривчастий північно-західний вітер. Найближчої ночі -2-5 градусів, завтра вдень у столиці від 2 морозу до 1 тепла.

Погода в Україні: після 5 лютого потеплішає

"Холодними очікуються ночі 4 і 5 лютого-5-13 градусів. Однак далі знову градуси підтягнуться ближче до нуля", - підсумувала Діденко.

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