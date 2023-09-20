Весь графік червоний: Україну накрила дуже сильна та затяжна магнітна буря

Потужність геомагнітного шторму раптово підвищилася до майже 8-ми балів.

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Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Її потужність досягла майже 8-ми балів і сильно затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 17 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів.

Вже 18 вересня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 7-ми балів, а наступного дня підвищилася ще на одну одиницю.

відео дня

Вже сьогодні, 20 вересня, шторм злегка вщух, а його потужність опустилася до 5-ти балів. Очікується, що 21 вересня буря знову стане сильнішою - майже 7 балів, а 22 вересня - майже 8 балів. Очікується, що лише після цього вона піде на спад.

Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск - 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 11 спалахів класу С І М. Зараз на Сонці зафіксовано 45 плям.

Фахівці вважають, що 16 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та їжі з борошна. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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