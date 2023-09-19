Україну заливатимуть грозові дощі: де погода буде найгіршою

Температура повітря у деяких областях опуститься до 13 градусів тепла.

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Прогноз погоди в України 20 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 20 вересня буде теплою. У цей день в багатьох областях буде дощ з грозою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 20 вересня

В Україні 20 вересня буде хмарно з проясненнями. На території західних, північних, деяких південних та центральних областей будуть дощі з грозами.

У цей день вітер буде південних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 12-17°, у східних та північно-східних областях 8-13°; вдень 19-24°, у східних областях та південній частині до 27°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в України 20 вересня / фото: meteoprog

Погода 20 вересня в Києві

У Києві 20 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики також прогнозують короткочасні дощі.

Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в України 20 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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