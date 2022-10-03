В Україну вривається спека: синоптики назвала дату різкого потепління

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на початку жовтня не сильно радує своїм теплом. Як зазначає синоптик Наталка Діденко, в північних і західних регіонах протягом дня, 4 жовтня температура повітря прогнозується всього на рівні +8 +12 градусів.

У центральних в центральних від +10 до +15 градусів, а ось в східних і південних областях колонка термометра покаже до + 19 градусів.

Дощі очікуються в західних, північних областях та місцями на сході України. У той же час в більшості центральних регіонів країни істотні опади малоймовірні.

"У Києві 4 жовтня очікується переважно хмарна, з періодичним дощем, погода. Буде холодно, протягом дня в межах + 9 градусів", - додала Діденко.

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Коли в Україні потеплішає

В Україну бабине літо приїде в середу, 5 жовтня, і пробуде тут до наступної середи, 12 жовтня. Протягом тижня на більшості територій спостерігатиметься суха і тепла погода з сонячними проясненнями.

"Трохи куценьке, на тиждень, проте без дощів, з сухим повітрям, сонячними проясненнями, прекрасними туманами і, хоч і відносним, але все ж приємним теплим повітрям з температурою +14 +21 градус. Дочекаємося і будемо разом радіти", - каже синоптик.

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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