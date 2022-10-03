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Холод і зливи підуть: синоптик розповіла, коли в Україні стане тепло

3 жовтня 2022, 02:10

Україну чекає негода і холодрига на цьому тижні.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні цього тижня буде вологою, оскільки циклон з атмосферним фронтами ще крутиться неподалік.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, 3 жовтня найбільш вірогідні дощі в західних, північних, місцями в центральних областях.

На сході України дощі пройдуть тільки в Харківській області, а ось в південній частині вдень буде з проясненнями, хоча ввечері там все ж пройде невеликий дощ.

Вітер очікується західний, північно-західний, 5-12 м/сек, місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура повітря найнижчою передбачається в північних і західних областях +9 +13 градусів, найвищою в південній частині +17 +21 градус.

На решті території + 11 + 17 градусів.

У Києві початок тижня буде з дощем і холодною погодою, протягом дня максимально +11 градусів, з поривчастим північно-західним вітром.

"Але прекрасними обіцяють бути дні з 6 по 10 жовтня – сухі, можливо, навіть сонячні і теплі. "Натяк на бабине літо!",- прогнозує Наталка Діденко.

Карта погоди

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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