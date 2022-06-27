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В Україну увірветься небезпечна африканська спека: синоптики назвали дати

27 червня 2022, 14:11

Україну чекають дуже спекотні і небезпечні дні до +45.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні в кінці червня буде дуже спекотною. Як повідомляють синоптики, стовпчики термометрів у більшості регіонів країни підібралися до позначки в +30 градусів.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у вівторок, 28 червня, в Україну прийде просто пекельна спека.

Дощів синоптики не прогнозують, а ось температура повітря на заході, півночі, сході та в центрі України вночі буде від 16 до 20 градусів тепла, а в денні години - від +32 до +35 градусів.

На півдні буде трохи прохолодніше. Вночі в південних регіонах очікується від 18 до 20 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 28 до 32 градусів вище нуля.

В середу, 29 червня, на півночі країни синоптики прогнозують грозові дощі.

У четвер, 30 червня, грозові дощі захоплять весь захід, центр і південний захід України. На решті території збережеться хмарна і суха погода.

На заході України зберігатиметься небувала спека: вночі від 16 до 18 градусів тепла, а вдень від 32 до 34 градусів з позначкою "плюс", на Закарпатті до +37.

В п'ятницю, 1 липня, погода буде такою ж стабільною: грозові дощі на заході та південному заході України. Температура сягатиме до + 40.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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