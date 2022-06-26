Завалить градом і вдарить нестерпна спека: синоптики дали прогноз на липень

У липні Україну чекає неймовірна спека.
Погода в Україні різко зміниться. Як повідомляють синоптики, в липні країну накриватиме неймовірною спекою, але будуть різкі перепади.
За даними порталу Gismeteo, температура повітря в Україні почне підніматися до кінця червня, а стовпчик термометра в більшості областей підніметься вище +30 градусів.
Спека триматиметься і на початку липня, проте орієнтовно після 7 числа хвиля опадів по всій країні суттєво скинуть температуру повітря.
У центральних областях в середині липня температура утримуватиметься на рівні + 20 ... + 25 градусів, а теплішати там почне лише в останній тиждень липня.
На півдні України в середині липня температура повітря може опускатися нижче +20 градусів. Втім, до кінця місяця знову повернеться літня спека, а стовпчик термометра підніметься до +30.
Схожа тенденція спостерігатиметься і на сході нашої країни, проте початок липня буде особливо спекотним, місцями навіть до +35 градусів.
Переважно холодний липень чекає і жителів західних областей, де в окремі дні можна чекати падіння температури до позначки в +15 градусів.
Погода до кінця червня
Як повідомляють синоптики, в останні дні червня Україну накриє гроза, блискавки та град.
Температура повітря буде + 30 і буде різко йти вгору.
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Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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