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В Україну увірветься пекло у вересні: синоптики попередили про 40-градусну спеку восени

28 липня 2022, 02:10

Стовпчики термометрів піднімуться в двох областях України до + 38...+ 40 градусів.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / badfon.ru

Погода в Україні на початку осені порадує практично літньою спекою. Як прогнозується, з 9 вересня, у багатьох областях України стовпчики термометрів покажуть до 40 градусів.

За даними сервісу ventusky.com, найвищою буде температура в Одеській та Миколаївській областях.

Там стовпчики термометрів піднімуться до + 38...+ 40 градусів. При цьому, майже у всіх інших регіонах також буде досить спекотно - +30...+ 36 градусів.

Справжнє "бабине літо" можна очікувати в середині вересня. Прохолодніше всього буде на півночі України, а саме в деяких регіонах Чернігівської та Сумської областей, там термометри покажуть +20...+ 24 градуси.

Водночас, у Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій областях слід очікувати +22...+24.

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Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

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