В Україну увірветься пекло у вересні: синоптики попередили про 40-градусну спеку восени

Стовпчики термометрів піднімуться в двох областях України до + 38...+ 40 градусів.
Погода в Україні на початку осені порадує практично літньою спекою. Як прогнозується, з 9 вересня, у багатьох областях України стовпчики термометрів покажуть до 40 градусів.
За даними сервісу ventusky.com, найвищою буде температура в Одеській та Миколаївській областях.
Там стовпчики термометрів піднімуться до + 38...+ 40 градусів. При цьому, майже у всіх інших регіонах також буде досить спекотно - +30...+ 36 градусів.
Справжнє "бабине літо" можна очікувати в середині вересня. Прохолодніше всього буде на півночі України, а саме в деяких регіонах Чернігівської та Сумської областей, там термометри покажуть +20...+ 24 градуси.
Водночас, у Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій областях слід очікувати +22...+24.
Погода в Україні
Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.
За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.
Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.
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