В Україну нагряне похолодання і прийде осінь вже в серпні: синоптики назвали дати

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає та прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою + 25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

Залишок же місяця очікується різке прохолодніше +19 + 23, а дощі почастішають.

Як писав у своїй книзі народний синоптик Леонід Горбань, останній місяць літа буде спекотним і майже без опадів, настане сильна посуха. Невеликі дощі можливі в середині і кінці серпня.

Він прогнозував, що середня температура серпня складе 23-24 градуси тепла - будуть і дуже спекотні дні, і свіжа погода.

Читайте також: