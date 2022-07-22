В Україну нагряне похолодання і прийде осінь вже в серпні: синоптики назвали дати

Очікується різке прохолодніше +19 + 23, а дощі почастішають.
Погода в Україні у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає та прийдуть дощові дні.
За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.
Друга декада буде більш свіжою + 25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.
Залишок же місяця очікується різке прохолодніше +19 + 23, а дощі почастішають.
Як писав у своїй книзі народний синоптик Леонід Горбань, останній місяць літа буде спекотним і майже без опадів, настане сильна посуха. Невеликі дощі можливі в середині і кінці серпня.
Він прогнозував, що середня температура серпня складе 23-24 градуси тепла - будуть і дуже спекотні дні, і свіжа погода.
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Автор: Маша Тупченко