Україну накриють сильні грози і зливи: синоптики розповіли, які області будуть "потопати"

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у четвер, 28 липня, в більшості областей буде з грозовими дощами.

Як повідомляють синоптики, у північно-східних, більшості центральних областей та Одеській області місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південній частині, Закарпатській та Дніпропетровській областях 28-33°, у Карпатах 15-20°.

28-29 липня у більшості західних, південних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

читайте такожПрикмети на 28 липня: які 5 речей потрібно зробити, щоб привернути успіх

У Києві 28 липня буде сухо. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

28-29 липня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

Читайте тажке: