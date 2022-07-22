В Україну увірветься спека: синоптики назвали найспекотніший день

23-25 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні на вихідних 23-24 липня буде спекотною. Як прогнозують синоптики, тільки в неділю в деяких регіонах будуть короткочасні грозові дощі, місцями навіть град і шквали.
Як повідомляє Укргідрометцентр, 23 липня у країні буде переважно сухо, лише у східній частині вдень місцями очікується короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, на Закарпатті 34-37°, у східних областях 21-26°.
У неділю, 24 липня, вночі в більшості західних областей, вдень на правобережжі йтимуть грозові дощі, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів і Закарпатті до 21°, вдень 27-32°, на півдні Одеської області до 36°, в західних областях 22-27°.
Небезпечна погода в Україні
23-25 липня у південній частині західних, Вінницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 23 липня буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.
24 липня в столиці очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.
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