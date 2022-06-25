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В Україну увірветься нестерпна спека: синоптики назвали небезпечні дати

25 червня 2022, 02:40

Погода в липні буде дуже спекотною в Україні.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у липні 2022 року буде дуже спекотною. Як повідомляють в Укргідрометцентрі, середня місячна температура повітря прогнозується в межах 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів). Це на 1,5-2 градусів вище норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (у Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в липні становить 19-24,8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

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Абсолютний мінімум температури повітря 1-9 градусів тепла, у південній частині місцями 10-12 градусів тепла, на високогір'ї Карпат до 1 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 34-39 градусів, у південних, східних, південно-східних областях та в Криму місцями 40-41 градусів, у гірських районах 26-33 градусів.

Середня місячна кількість опадів становить у західних, північних, Вінницькій областях 62-119 мм, у Карпатах до 170 мм, на решті території 37-75 мм, на південному сході місцями 23-36 мм.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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