В Україну увірветься антициклон та різко похолодає до -20

Міцні морози ослабнуть тільки до кінця тижня.
Погода в Україні буде неймовірно холодною. Як повідомляють синоптики, вже 12 і 13 січня країну накриють 20-градусні морози.
Це відбудеться за рахунок холодного північного вітру і заходу арктичної повітряної маси. Але через те, що Україну торкнеться лише Периферія антициклону, істотних опадів синоптики не прогнозують.
В Укргідрометцентр відзначають, що міцні морози ослабнуть до кінця тижня.
Погода на 12 січня в Україні
Найближчі три доби в Україні будуть морозними, без істотних опадів, але з ожеледицею.
Вночі температура повітря опуститься до 8-15 градусів морозу, в південних і східних регіонах 2-10 градусів нижче нуля. Така ж температура буде утримуватися і в денні години 12 січня.
Погода на 13 січня в Україні
Ще холодніше буде в четвер, 13 січня, коли вночі похолодає до 11-20 градусів морозу. Найхолодніше буде в Києві в Чернігівській та Сумській областях. Вдень у четвер мороз ослабне до -3 -9 градусів. У північно-західних областях-близько нуля.
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Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.
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