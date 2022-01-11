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В Україну увірветься антициклон та різко похолодає до -20

11 січня 2022, 17:36

Міцні морози ослабнуть тільки до кінця тижня.

зима
Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні буде неймовірно холодною. Як повідомляють синоптики, вже 12 і 13 січня країну накриють 20-градусні морози.

Це відбудеться за рахунок холодного північного вітру і заходу арктичної повітряної маси. Але через те, що Україну торкнеться лише Периферія антициклону, істотних опадів синоптики не прогнозують.

В Укргідрометцентр відзначають, що міцні морози ослабнуть до кінця тижня.

Погода на 12 січня в Україні

Найближчі три доби в Україні будуть морозними, без істотних опадів, але з ожеледицею.

Вночі температура повітря опуститься до 8-15 градусів морозу, в південних і східних регіонах 2-10 градусів нижче нуля. Така ж температура буде утримуватися і в денні години 12 січня.

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Погода на 13 січня в Україні

Ще холодніше буде в четвер, 13 січня, коли вночі похолодає до 11-20 градусів морозу. Найхолодніше буде в Києві в Чернігівській та Сумській областях. Вдень у четвер мороз ослабне до -3 -9 градусів. У північно-західних областях-близько нуля.

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Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.

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