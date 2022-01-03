Україну накриють шквали та крижані дощі: синоптик уточнив прогноз погоди на січень

Погода в Україні в січні буде теплішою, ніж у попередні роки / Фото goodfon.ru

Погода в Україні у січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. Водночас очікується більше погодних катаклізмів. Такий прогноз погоди озвучив заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко.

Експерт розповів у коментарі виданню Сегодня, що за 30 років в Україні суттєво змінився клімат - стало тепліше. Таким чином, в січні 2022 буде вища температура повітря, ніж у попередні десятиліття.

"Класичні морозні та ясні січні, коли відлиг не було взагалі, в Україні відходять у минуле", - йдеться в повідомленні.

Прокопенко уточнив, що при проходженні циклонів із заходу і південного заходу почастішають несприятливі погодні умови - снігопади, шквальне посилення вітру, ожеледь, мокрий сніг.

Реклама

"Можливі не лише дощі з мокрим снігом, а й просто крижані дощі, без снігу. Раніше такі явища були надзвичайно рідкісними взимку, зараз відюуваються набагато частіше", - зазначив синоптик.

У січні 2022 середньомісячна температура повітря буде близькою до норми - від 0 до 6 градусів морозу. Опадів випаде в середньому 26-55 мм, в горах місцями до 125 мм, що також в межах норми.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря в січні становить 42 градуси морозу (Чернігівська та Луганська області), в Криму – 22 градуси морозу.

Абсолютний максимум температури в січні - 18 градусів тепла, він спостерігався одночасно в багатьох областях України.

Як повідомляв Главред, погода в Україні до Різдва 2022 буде з температурними гойдалками. Як повідомляє синоптик, в країні буде і відлига, і мороз -12.

Нагадаємо, кандидат географічних наук і синоптик Ігор Кибальчич заявляв про те, що в Україні в січні-лютому очікується м'яка зима. Про це, за його словами, також свідчать прогностичні значення приземного поля тиску в Північній півкулі на найближчі три місяці. Згідно з даними, в Україні очікуються часті відлиги і чергування опадів у вигляді снігу та дощу.

Читайте також: