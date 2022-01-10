В Україні вдарить міцний мороз і завалить снігом

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні 11 січня буде без істотних опадів. При цьому в країні очікується до -6 градусів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на всій території країни вночі та вдень буде без істотних опадів. Також очікується сильний вітер до 5-10 м / с.

На заході температура повітря вночі очікується -4 -6 градусів, а вдень -1 -4 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -4 градусів, а вдень -3 -6.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -3 +1 градусів, а вдень температура повітря складе від -1 до +1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -4 до +1, а вдень -3 +1.

У центрі країни температура повітря складе -3 -5 градуси, так само як і вдень.

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Погода в Києві на 11 січня

У вівторок вночі та вдень у столиці без істотних опадів. При цьому також прогнозується сильний вітер від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі та вдень очікується в районі -4 -6 градусів.

Коли вдарить мороз

На заході України починаючи з 12 січня холоднішатиме. Мороз стукне до -17 градусів. За словами синоптиків, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 8 - 13 морозу, місцями 15 - 17 морозу, вдень 2 - 7 морозу.

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.

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