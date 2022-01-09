УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Накриють потужні снігопади, вдарить мороз: українці дізналися небезпечний прогноз

9 січня 2022, 14:49

В Україні прогнозують налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

сніг_зима_мороз_погода
/ 1zoom.ru

В Україні найближчої доби внаслідок переміщення арктичного повітря з північного заходу Європи очікується холодна погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди 10 січня

У понеділок вночі, 10 січня, в Україні, крім західних областей, вдень у східній частині місцями невеликий сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12° тепла, повідомляє Інтерфакс-Україна.

false

У Києві в понеділок вночі невеликий сніг, Вдень без істотних опадів, температура вночі і вдень 1-3° морозу.

false
Прогноз погоди на 10 січня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди 11 січня

У вівторок, 11 січня, в Україні без істотних опадів, лише вдень 11 січня та протягом 12 січня у східній частині сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура повітря 11 січня вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні та сході країни вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°. 12 січня вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу, на півдні та сході країни вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Реклама
false
Прогноз погоди на 11 січня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди 12 січня

12 січня у центральних, східних областях та в Карпатському регіоні сніг, на півдні сніг з дощем, на решті території без опадів; температура вночі 5-11° морозу, вдень 3-8° морозу; у північних областях вночі та вдень 8-13° морозу, на півдні країни вночі та вдень 1-7° морозу (у Приазов'ї та Криму близько 0°), уточнювє Укрінформ.

false
Прогноз погоди на 12 січня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди 13 січня

В Україні 13 січня опади не прогнозуються, лише в південній частині сніг, температура вночі 10-16° морозу (у північно-східних областях до 18° морозу), вдень 6-12° морозу, на півдні вночі 6-12° морозу, вдень 3-8° морозу. У Криму дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Київській області 12-13 січня опади не очікуються. Температура вночі та вдень 8-13° морозу (вночі 13 січня 11-16° морозу).

false
Прогноз погоди на 13 січня / meteo.gov.ua

Українців попередили про небезпечну погоду

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на всій території країни, повідомляє прес-служба ДСНС.

У західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

Очікується приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпеки, жовтий).

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Також 9-10 січня на річках басейну Прип'яті продовжиться підйом рівнів води, місцями можливий вихід води на заплаву.

false

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

Читайте ще:

viber
ГСЧС прогноз погоди Укргідрометцентр Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Накриють потужні снігопади, вдарить мороз: українці дізналися небезпечний прогноз». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дорофєєва в одних трусиках влаштувала спеку на КарибахДорофєєва в одних трусиках влаштувала спеку на Карибах Які недорогі продукти найкраще для схуднення - коментар ендокринологаЯкі недорогі продукти найкраще для схуднення - коментар ендокринолога Топ-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 роціТоп-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 році У моду на 2022 рік увійшла дивовижна стрижка шегі з романтичних 70-х, що не потребує укладанняУ моду на 2022 рік увійшла дивовижна стрижка шегі з романтичних 70-х, що не потребує укладання Купівля нерухомості, здійснення бажань або успіх у всьому: знаки, яким надзвичайно пощастить в січні 2022Купівля нерухомості, здійснення бажань або успіх у всьому: знаки, яким надзвичайно пощастить в січні 2022
15:04

Побили і кинули помирати: під Харковом знайшли понівечене тіло жінки у водоймі

14:49

Накриють потужні снігопади, вдарить мороз: українці дізналися небезпечний прогнозВідео

14:34

Блокада від США і домовленості без пауз: у Лаврова назвали завдання РФ на перемовини щодо безпекиВідео

14:18

Скандального російського блогера Даню Мілохіна не пустили в УкраїнуВідео

14:07

Жорсткі умови щодо України, НАТО і санкції: США приготували перемовний порядок денний на діалог з РФВідео

Реклама
13:58

У Дніпропетровській області 9-річні хлопчики знайшли петарду та підірвали її: діти сильно обпеклисяВідео

13:56

Прикмети на 10 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду

13:19

Сім'я Назарбаєва через протести втратила мільярди доларівВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 10 січня 2022: Дівам – випробування, Стрільцям – удача, Водоліям - недругиВідео

12:41

Відкривати вогонь без попередження: у Казахстані випадково застрелили 4-річну дівчинкуВідео

12:38

Лікар розповіла, як правильно їсти огіркиВідео

12:25

У Польщі посеред вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлямВідео

11:50

У Бразилії на озері Фурнаш на туристів обрушилася частина скеліВідео

11:30

Смачні рулетики зі свинини з грибами на Старий Новий рік: готувати дуже швидкоВідео

11:29

Початок кінця: науковці назвали Омікрон передвісником закінчення пандемії коронавірусуВідео

10:21

"Милувалися снігопадом": у Пакистані на трасі загинули 22 туристи, тисяча авто застрягли в снігу

10:20

Січневі морози накриють Україну: у регіонах різко похолодає до -18Відео

09:40

Нутриціолог розповіла, чим небезпечний фарш і чому краще віддавати перевагу цільним шматкам м'ясаВідео

09:36

Ракети США в Україні та гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з МосквоюВідео

08:52

"Раптово виїхав на зустрічну смугу": у Польщі 29-річний українець на смерть розбився в страшній ДТП

Реклама
08:32

Росію очікує удар у відповідь у разі нападу на Україну: у США зробили різке попередження МосквіВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2022: Ракам – гроші, Стрільцям – борги, Водоліям - удачаВідео

08:03

Росія цілодобово перекидає військових до КазахстануВідео

07:45

Коронавірус, енергетична криза та вибори: чого чекати українцям у 2022 роціПогляд

07:30

Опиниться нарівні з Сирією і КНДР: США готові накласти ембарго на РосіюВідео

07:10

Україна в НАТО і розширення Альянсу: експерт назвав сценарій угоди Заходу з Росією щодо безпекиВідео

06:29

В України є лише три надійні партнери, і західних країн серед них немаєПогляд

06:02

У моду на 2022 рік увійшла дивовижна стрижка шегі з романтичних 70-х, що не потребує укладанняФото

05:40

Найсмачніший французький сніданок за 10 хвилин: готувати дуже швидкоВідео

05:28

Війна РФ проти України і тиск Байдена на Київ щодо Донбасу: Ілларіонов назвав сценарій КремляВідео

05:01

Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

04:44

80 гривень за долар: українцям розкрили катастрофічний сценарій девальваціїВідео

04:21

100 грн за кг: в Україні стрімко подорожчав популярний овочВідео

03:50

Україна на порозі потужного спалаху Омікрон-штаму: лікар побачив причину в дітяхВідео

03:16

До Землі мчить астероїд - його розмір більший за Біг Бен: вчені NASA оцінили ризики

02:43

Українців попередили про загрозу відключення опалення: названа причинаВідео

02:18

Даша Астаф'єва без макіяжу засвітила пишний бюст в леопардовому бікіні

01:45

Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

01:17

Симптом раку на обличчі та шиї: коли звертатися до онколога

00:51

Прикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
08 січня, субота
23:23

Білий дім обговорюватиме з Кремлем розміщення своїх ракет у Європі - іноЗМІВідео

23:01

ТОП-3 речі, які краще не купувати в Інтернеті

22:31

Масштабна ДТП в Єгипті: в Шарм-Ель-Шейху загинули 16 людей

22:12

Ціни на доставку посилок злетять? Українцям розкрили несподіваний план Нової поштиВідео

22:00

У небі над Києвом пролетів гігантський прапор КазахстануВідео

21:59

Які звички віщують успіх і багатство в будинкуВідео

21:45

У Держдепі США підтвердили ймовірність постачання в Україну ЗРК StingerВідео

21:26

Ендокринолог розповіла, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукру

20:56

Погроми в Казахстані організували російські спецслужби: у РФ висунули несподівану версіюВідео

20:49

У Дніпрі ветеринари врятували кота після півгодинного "прання"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти