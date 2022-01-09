Накриють потужні снігопади, вдарить мороз: українці дізналися небезпечний прогноз

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В Україні найближчої доби внаслідок переміщення арктичного повітря з північного заходу Європи очікується холодна погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди 10 січня

У понеділок вночі, 10 січня, в Україні, крім західних областей, вдень у східній частині місцями невеликий сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12° тепла, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У Києві в понеділок вночі невеликий сніг, Вдень без істотних опадів, температура вночі і вдень 1-3° морозу.

Прогноз погоди на 10 січня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди 11 січня

У вівторок, 11 січня, в Україні без істотних опадів, лише вдень 11 січня та протягом 12 січня у східній частині сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура повітря 11 січня вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні та сході країни вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°. 12 січня вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу, на півдні та сході країни вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

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Прогноз погоди на 11 січня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди 12 січня

12 січня у центральних, східних областях та в Карпатському регіоні сніг, на півдні сніг з дощем, на решті території без опадів; температура вночі 5-11° морозу, вдень 3-8° морозу; у північних областях вночі та вдень 8-13° морозу, на півдні країни вночі та вдень 1-7° морозу (у Приазов'ї та Криму близько 0°), уточнювє Укрінформ.

Прогноз погоди на 12 січня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди 13 січня

В Україні 13 січня опади не прогнозуються, лише в південній частині сніг, температура вночі 10-16° морозу (у північно-східних областях до 18° морозу), вдень 6-12° морозу, на півдні вночі 6-12° морозу, вдень 3-8° морозу. У Криму дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Київській області 12-13 січня опади не очікуються. Температура вночі та вдень 8-13° морозу (вночі 13 січня 11-16° морозу).

Прогноз погоди на 13 січня / meteo.gov.ua

Українців попередили про небезпечну погоду

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на всій території країни, повідомляє прес-служба ДСНС.

У західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

Очікується приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпеки, жовтий).

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Також 9-10 січня на річках басейну Прип'яті продовжиться підйом рівнів води, місцями можливий вихід води на заплаву.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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