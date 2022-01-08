До Києва йде потужний снігопад: синоптик розповів, коли чекати розгулу стихії

Опади, за прогнозами синоптиків, почнуться ввечері 8 січня й триватимуть весь день 9 січня. Водіїв просять не користуватися особистими автомобілями.
Погода в Києві найближчої доби зіпсується - у ніч на 9 січня та впродовж наступної доби в столиці України очікується сильний снігопад.
Український гідрометцентр попереджає киян про значний мокрий сніг вранці та вдень, налипання мокрого снігу, приріст снігового покриву на 4-10 см. оголошено перший рівень небезпеки, жовтий, йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської держадміністрації.
Влада міста попередила, що 9 січня з 7:00 до 10:00 діятиме заборона на в'їзд великогабаритного транспорту до столиці. Рішення ухвалили для того, щоби мінімізувати виникнення заторів та забезпечити безперешкодні умови для роботи снігоприбиральної техніки.
Спецтехніка дорожників до початку опадів приступить до обробки доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами.
читайте також"Багаті, як жителі Версаля": у Києві хотіли посипати дороги сіллю з іонами сріблаДо водіїв звернулися з проханням за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду і віддавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважають роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані.
Як повідомляв Главред, найближчим часом в Україні очікується істотне зниження температурних показників. Відчутне похолодання прогнозується вже наступного тижня. Зокрема, в середу, 12 січня, на крайній півночі України очікується до -19º.
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