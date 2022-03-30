В Україну повернуться заморозки і накриють дощі: якою буде погода на Великдень 2022 в Україні

Початок квітня в Україні буде теплим, обіцяє синоптик / Фото pixabay.com

Погода в Україні у квітні 2022 буде мінливою та помірно холодною. Похолодання прийде на Великдень, але до кінця місяця повернеться тепла і сонячна погода.

Початок другого місяця весни в Україні буде теплим. Температура повітря підніметься до +18 градусів вдень і до +10 градусів вночі, пише ТСН.

Місцями на початку квітня пройдуть дощі, в західних, північних і південних регіонах – опадів буде більше норми, прогнозує синоптик.

Погода в Україні на Великдень 2022

Похолодання в Україну прийде в період Великодніх свят - 17-24 квітня. Однак наприкінці місяця тепло повернеться.

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що з 20 по 30 квітня в Україну прийде похолодання. Температура повітря вдень коливатиметься від + 9 до +15 градусів, вночі – від +3 до + 5. У східних регіонах вночі буде холодніше - від 2 градусів морозу до 7 градусів тепла. Можливі зливи і грози.

Народний синоптик Володимир Деркач також вважає, що перша третина квітня буде теплою, мінливою, похмурою, з невеликими опадами. У середині квітня погода в Україні погіршиться, температура знизиться, очікуються опади. Не виключені й короткочасні нічні заморозки. В кінці квітня можуть пройти дощі, температура буде комфортною з невеликим зниженням вночі.

Зазначимо, Великдень 2022 буде раннім. Християни західного обряду відзначають свято 17 квітня, православні східного обряду - 24 квітня.

Як повідомляв Главред, раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні в квітні буде дуже нестабільною. Згідно з прогнозом, будуть дні, коли повітря місцями прогріється до +26 градусів, але також очікуються і мінусові температури.

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