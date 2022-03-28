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Від снігу до +22: якою буде погода у квітні в Україні та на Великдень 2022

28 березня 2022, 20:50

Синоптик зазначає, що в квітні бувають і морози, наприклад, бувало і до -16 градусів.

Великдень
Погода на Великдень 2022 / pixabay

Погода в Україні у квітні буде вкрай мінливою. Як прогнозують синоптики, країну атакуватимуть грози і різка зміна погоди.

За даними Укргідрометцентру, квітень буде тим більше сухим і середньостатистичним.

Середня місячна температура становитиме 9-13 градусів тепла (на 6-8 градусів тепліше, ніж у березні), в Карпатах 6-8 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище норми. Опади за місяць будуть в межах 22-40 мм, в Карпатах 45-77 мм, у східних, південно-східних, Сумській, Полтавській областях та Криму в межах норми, на решті території 70-79% норми.

"На початку квітня 2022 року в Україні очікується коливання температури повітря на 2-4 градуси вище норми", - говорить синоптик Тетяна Адаменко, передає Realist.

З підвищенням температури вдень до +12-17, на півдні до +20-22 градуси, до прохолодних днів з нічними температурами мінус 0-2 градуси.

"Під час похолодань у квітні майже щороку бувають заморозки, які можуть досягати 5-10 градусів, на північному сході 10-15 градусів, на південному узбережжі Криму - 4-6 градусів", - повідомила начальниця агрометеорології Адаменко.

Синоптик зазначає, що в квітні бувають і морози, наприклад, бувало і до -16 градусів, а в Карпатах і на північному сході до -22 градусів. Однак цього року такі аномалії навряд чи спостерігатимуться. Абсолютний максимум температури в квітні - 33 градуси тепла, в Карпатах – 22 градуси тепла.

Погода на квітень в Україні

На початку квітня в Україні можливий сніг. Крім того, досить нестандартною погода буде на півдні України, в південних приморських регіонах може бути холодніше, ніж у східних і центральних.

На заході країни з 3 по 5 квітня пройде похолодання до +2-3 градусів, а вночі можуть бути заморозки.

Після 10 квітня погода покращиться, але справжнього тепла не буде весь місяць. Вдень сонце прогріє повітря до +15-16 градусів, а вночі температура може опускатися до +4-7 градусів тепла.

Друга половина квітня буде зі значними опадами, після 25 можливі сильні дощі з першими весняними грозами.

На півночі України з 2 по 4 квітня погода буде майже зимовою: вдень 0 +2 тепла, на Волині, Рівненській та Житомирській областях нічні морози до -5 градусів. Дощі з мокрим снігом пройдуть скрізь, а в Сумській області сніг може навіть укрити землю.

Однак холоду відступлять на свято Благовіщення (7 квітня) або на наступний день. Потепління буде різким, за добу-дві температура підніметься на 10-12 градусів або більше.

Після 20 квітня можливі грози.

В центрі України на початку місяця похолодання на 3-5 градусів до 8-10 тепла. На щастя, вже з 5-7 квітня тепло повернеться: температура вдень підвищиться вдень до 15-17 градусів, вночі – до 8-10 тепла.

Така погода протримається в центрі України до 24-25 квітня, потім стане тепліше до +20 градусів, а дощі припиняться.

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На сході температура утримається в межах +15-17 градусів тепла вдень і +8-10 вночі. Лише з 4 по 6 число похолодає вдень до + 8-10 градусів і пройдуть дощі, в Харківській області - зливи. Загалом, погода очікується "рівною" і теплою з невеликими опадами. До кінця місяця прийде справжнє весняне тепло - можна буде навіть зняти обридлі курточки.

На півдні України Одеська область виявиться найхолоднішою - в середньому по місяцю +14-15 градусів вдень. На 1-2 градуси буде вище температура в Херсонській і Миколаївській областях. Найтепліше буде в Запорізькій області і в Криму, але денні температури перевищать +20 градусів тільки після 25 квітня. До цієї дати стовпчик термометра показує не вище +17-18 градусів. Опадів на півдні країни прогнозується небагато.

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Погода на Великдень 2022

Цього року святкування Великодня за східним обрядом припадає на 24 квітня (за західним на 17 квітня). У цей день очікується дощ.

Опади з громом і блискавкою пройдуть на заході країни і будуть поступово слабшати при просуванні на схід. На Харківщині, Луганщині та Донбасі погода на Великдень очікується похмурою, але без дощу.

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