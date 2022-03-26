Різко похолодає і литимуть дощі: якою буде погода в Україні на початку квітня

На початку квітня в Україні буде дощити/ Фото pixaby

У перший тиждень квітня на території нашої держави різко похолодає. Також варто очікувати опадів.

Проте холодна і волога погода в Україні протримається не довго – уже через декілька днів від початку другого місяця весни потеплішає і буде більш сонячно, зазначається на сайті Gismeteo.

Погода в Києві на початку квітня

У столиці України квітень почнеться дощами, небо буде затягнуте хмарами. Якщо в перші два дні місяця денна температура буде +13 і +14 градусів відповідно, то 3 квітня температура вдень уже становитиме +9 градусів, а вночі – +5.

Суттєво потеплішає уже 5 квітня – тоді стовпчик термометра підніметься до +16 градусів вдень і + 10 вночі. А наступного дня, 6 квітня, розпогодиться ще більше – температура становитиме +24 градуси вдень і +9 вночі.

Проте періодичні температурні гойдалки, а також опади і хмарність збережуться до кінця місяця.

Погода в Харкові у квітні

У Харкові температура сильно знизиться 3, 4 і 5 квітня. У понеділок, 4 квітня, температура повітря становитиме +6 градусів вдень і +3 вночі. Теплішати почне 6 квітня, а вже 10-го температура становитиме +23 градусів вдень та +11 вночі.

Погода у Львові в квітні

Перші два дні квітня у Львові будуть відносно теплими – +13 градусів вдень і +7 вночі. Проте вже 3 квітня температура опуститься до рівня +5 градусів вдень та +1 вночі. Ще одного похолодання варто очікувати 10 квітня – тоді вдень буде +2 градуси, а вночі стовпчик термометра опуститься навіть до -1 градуса.

Також у Львові на початку квітня прогнозують сильні опади.

Погода в Одесі в квітні

Похолодання не зачепить Одесу так сильно, як інші регіони. Перші декілька днів квітня будуть дощовими. Температура повітря у перші тижні коливатиметься від +11 до +20 градусів вдень, і від +6 до +10 градусів вночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в останні вихідні березня в Україні буде дощова погода, місцями в неділю можливий навіть мокрий сніг.

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