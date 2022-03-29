В Україні вдарить спека +26: синоптики розповіли про аномалію

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у другий місяць весни буде дуже нестабільною. За прогнозом синоптиків, будуть дні, коли повітря місцями прогріється до +26 градусів, але також очікуються і мінусові температури.

За даними сайту Ventusky, вже 1 квітня - на півдні України стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів, а в центрі - до +20.

На решті частини країни прогнозується від 5 до 15 градусів зі знаком "плюс".

До 5 квітня температура повітря сильно знизиться. В Україні буде від -1 до + 1 градуса. Навіть у Криму буде досить холодно-всього до + 4 градусів.

На сході країни в 3-4 квітня очікується різке похолодання і в нічні години температура опуститься до 0, вдень від +4 до +6 градусів. Можливий мокрий сніг з дощем.

У Києві можливий невеликий дощ, тільки в четвер буде сухо. А на вихідних пройде мокрий сніг. Температура повітря в столиці вдень підніматиметься до +12 +16 градусів. У неділю різко похолодає, вночі до -1 градуса, вдень до +2 градусів.

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