В Україну увірветься справжня весна, а похолодань більше не буде: названо дату потепління

У низці регіонів днями температура повітря підніметься до +20 градусів, пообіцяв синоптик. А з початку квітня сонце почне прогрівати землю ще сильніше.
Весна 2022 в Україні не така, як зазвичай. Українців більше цікавлять новини з фронту, ніж прогнози синоптиків про те, якою буде погода в Україні. І все ж таки є хороші новини з "погодного фронту" - в Україну вже днями увірветься справжнє тепло, а похолодання більше не буде.
Вже з вівторка, 29 березня, в Україні очікується значне потепління. У деяких регіонах країни температура повітря досягне +20 градусів. Про це свідчать дані з тематичного сайту Ventusky.
Синоптик прогнозує, що на півдні України, а також в Кіровоградській, Криворізькій, Дніпропетровській і частково Чернівецькій областях температура повітря підніметься до позначки в +19...+ 20 градусів.
На північному заході країни стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів. Такі ж погодні умови очікуються і на півночі України, зокрема і в Києві. У східних регіонах потеплішає до +15...+16 градусів.
Синоптики також обіцяють, що суттєвого похолодання в Україні більше не буде. З початку квітня сонце почне прогрівати землю ще сильніше. Втім, в перших числах місяця можуть бути дощі.
Як повідомляв Главред, погода в Україні влітку 2022 буде нестабільною. Очікуються різкі перепади температури, що викличе грози і шквальні вітри. В цілому, літо буде спекотним. Пляжний сезон на Азовському морі почнеться рано, любителям Чорного - потрібно почекати.
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