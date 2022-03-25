В Україну увірветься справжня весна, а похолодань більше не буде: названо дату потепління

В Україну йде потепління до +20, каже прогноз погоди / Фото pixabay

Весна 2022 в Україні не така, як зазвичай. Українців більше цікавлять новини з фронту, ніж прогнози синоптиків про те, якою буде погода в Україні. І все ж таки є хороші новини з "погодного фронту" - в Україну вже днями увірветься справжнє тепло, а похолодання більше не буде.

Вже з вівторка, 29 березня, в Україні очікується значне потепління. У деяких регіонах країни температура повітря досягне +20 градусів. Про це свідчать дані з тематичного сайту Ventusky.

Синоптик прогнозує, що на півдні України, а також в Кіровоградській, Криворізькій, Дніпропетровській і частково Чернівецькій областях температура повітря підніметься до позначки в +19...+ 20 градусів.

На північному заході країни стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів. Такі ж погодні умови очікуються і на півночі України, зокрема і в Києві. У східних регіонах потеплішає до +15...+16 градусів.

Якою буде погода в Україні до кінця березня - прогноз / Фото ventusky.com

Синоптики також обіцяють, що суттєвого похолодання в Україні більше не буде. З початку квітня сонце почне прогрівати землю ще сильніше. Втім, в перших числах місяця можуть бути дощі.

Як повідомляв Главред, погода в Україні влітку 2022 буде нестабільною. Очікуються різкі перепади температури, що викличе грози і шквальні вітри. В цілому, літо буде спекотним. Пляжний сезон на Азовському морі почнеться рано, любителям Чорного - потрібно почекати.

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