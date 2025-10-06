В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

Синоптикиня сказала, що в західних областях України буде найпрохолодніше.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 7 жовтня, залежатиме від циклону. Зокрема, він викличе дощі в кількох областях України. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, циклон, що розташувався на півдні, разом із своїми атмосферними фронтами завтра стане причиною дощів на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській, Хмельницькій областях.

Вона додала, що на решті території України істотних опадів не передбачається.

Циклон викличе дощі / фото: t.me/PohodaNatalka

Водночас, температура повітря залишатиметься неоднорідною.

"На заході холоднувато, +9…+12, на півдні та сході буде найтепліше, +15…+21, на півночі +12…+14, у центрі +12…+16, на Дніпропетровщині до +18 градусів", - йдеться у повідомленні.

Погода 7 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

Діденко також розповіла, що у Києві 7 жовтня істотних опадів не очікується. Температура вдень буде на рівні +14 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде погода впродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що впродовж поточного тижня в Україні буде мінлива погода.

За його словами, у більшості областей країни пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями у супроводі грози та поривчастого вітру, але температура повітря буде досить комфортною.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 6 жовтня буде місцями дощовою. Також там наголосили, що на високогір'ї Карпат буде мокрий сніг.

Водночас, Наталія Діденко говорила, що в Україні очікується переважно хмарна погода, місцями пройдуть дощі. При цьому у деяких регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +20 °C.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

