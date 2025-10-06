В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у вівторок
- В яких областях випаде дощ
Погода в Україні у вівторок, 7 жовтня, залежатиме від циклону. Зокрема, він викличе дощі в кількох областях України. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, циклон, що розташувався на півдні, разом із своїми атмосферними фронтами завтра стане причиною дощів на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській, Хмельницькій областях.
Вона додала, що на решті території України істотних опадів не передбачається.
Водночас, температура повітря залишатиметься неоднорідною.
"На заході холоднувато, +9…+12, на півдні та сході буде найтепліше, +15…+21, на півночі +12…+14, у центрі +12…+16, на Дніпропетровщині до +18 градусів", - йдеться у повідомленні.
Погода в Києві
Діденко також розповіла, що у Києві 7 жовтня істотних опадів не очікується. Температура вдень буде на рівні +14 градусів.
Якою буде погода впродовж тижня
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що впродовж поточного тижня в Україні буде мінлива погода.
За його словами, у більшості областей країни пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями у супроводі грози та поривчастого вітру, але температура повітря буде досить комфортною.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 6 жовтня буде місцями дощовою. Також там наголосили, що на високогір'ї Карпат буде мокрий сніг.
Водночас, Наталія Діденко говорила, що в Україні очікується переважно хмарна погода, місцями пройдуть дощі. При цьому у деяких регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +20 °C.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
