Осінь підготувала сюрпризи на 6 жовтня: де завтра знадобиться парасолька

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 6 жовтня
- Де завтра в Україні буде найтепліше
У понеділок, 6 жовтня, в Україні очікується переважно хмарна погода, місцями пройдуть дощі. При цьому у деяких регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +20 °C. Таким прогнозом поділилася Наталка Діденко.
За її словами, найімовірніші опади — у західних областях. На решті території буде похмуро, місцями з незначною мрякою.
Температура повітря вдень становитиме +12…+15 °C, на півдні та сході — до +20 °C. У західних регіонах прохолодніше — +9…+12 °C.
Погода у Києві
Понеділок у Києві буде хмарним, але опадів не прогнозується. Лише можливий туман.
Протягом дня у столиці очікується +12…+14 °C.
Чи чекати українцям на потепління - прогноз синоптика
Народний синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що перша половина жовтня в Україні пройде з дощами, але з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться і має потеплішати на 3-4 градуси.
Як писав Главред, в Україні 5 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з у південних та східних областях. На високогір'ї Карпат буде мокрий сніг.
За словами синоптикині Наталки Діденко, 5 жовтня в Україні буде тепліше. Холоднеча затримається лише на заході - 9-12 градусів тепла. На сході та півдні температура повітря підвищиться до 15-20 градусів тепла. У центральних областях очікується +12+18 градусів, а на півночі - 12-14 градусів тепла.
Тим часом Кібальчич повідомив, що впродовж нового робочого тижня буде відносно тепло, але парасольки не варто ховати.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
