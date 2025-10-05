Осінь підготувала сюрпризи на 6 жовтня: де завтра знадобиться парасолька

Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня.

https://glavred.net/synoptic/osen-podgotovila-syurprizy-na-6-oktyabrya-gde-zavtra-ponadobitsya-zont-10704005.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 6 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода 6 жовтня

Де завтра в Україні буде найтепліше

У понеділок, 6 жовтня, в Україні очікується переважно хмарна погода, місцями пройдуть дощі. При цьому у деяких регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +20 °C. Таким прогнозом поділилася Наталка Діденко.

За її словами, найімовірніші опади — у західних областях. На решті території буде похмуро, місцями з незначною мрякою.

відео дня

Температура повітря вдень становитиме +12…+15 °C, на півдні та сході — до +20 °C. У західних регіонах прохолодніше — +9…+12 °C.

Прогноз погоди на 6 вересня / фото: meteoprog

Погода у Києві

Понеділок у Києві буде хмарним, але опадів не прогнозується. Лише можливий туман.

Протягом дня у столиці очікується +12…+14 °C.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Чи чекати українцям на потепління - прогноз синоптика

Народний синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що перша половина жовтня в Україні пройде з дощами, але з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться і має потеплішати на 3-4 градуси.

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, в Україні 5 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з у південних та східних областях. На високогір'ї Карпат буде мокрий сніг.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 5 жовтня в Україні буде тепліше. Холоднеча затримається лише на заході - 9-12 градусів тепла. На сході та півдні температура повітря підвищиться до 15-20 градусів тепла. У центральних областях очікується +12+18 градусів, а на півночі - 12-14 градусів тепла.

Тим часом Кібальчич повідомив, що впродовж нового робочого тижня буде відносно тепло, але парасольки не варто ховати.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред