В Україну налетить похолодання і завалить градом: синоптики попередили про наближення циклону Frieda

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у неділю, 31 липня, різко зміниться. Як прогнозують синоптики, циклон Frieda стане причиною сильних злив у західних регіонах України.

За словами синоптика Наталки Діденко, в Карпатах дощі будуть небезпечні через мощі, так як можуть піднімати рівень води в річках.

"А жителі західних міст вважайте завтра на перебування під старими деревами, білбордами, вибирайте дуже ретельно місця паркування автомобілів, тому що зливи зливами, а міські стоки можуть не справлятися з такою кількістю небесної вологи", - попередила синоптик.

Вона також повідомила про те, що більша частина нашої країни в останній день липня належатиме зоні впливу антициклону, тому в більшості регіонів переважатиме суха погода.

"Спека домінуватиме, протягом дня передбачається +27 +31 градус, у південній частині та більшості центральних областей (крім Вінницької області) очікується +29 +33 градуси. А ось в Західній Україні відчутно посвіжішає: там 31 липня похолодає до +19 +23 градусів", - поділилася прогнозом Діденко.

У Києві 31 липня буде сухо і спекотно. Температура прогріється до + 30 градусів.

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Погода на початок серпня

У понеділок, 1 серпня, опади будуть майже скрізь і вдень і вночі, крім Сумської та Луганської області, де очікується мінлива хмарність із середньою температурою повітря +26 у Сумській та +31 у Луганській.

Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою +30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

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