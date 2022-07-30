Україну огорнуть сильні грози і похолодання: синоптики попередили про погодний армагеддон

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 30 і 31 липня буде спекотною, а початок серпня принесе похолодання і грози.

Як прогнозують синоптики, у суботу, 30 липня, на заході, крім Закарпаття, очікуються грозові дощі. На решті території збережеться хмарна, але суха погода.

Дуже спекотно буде на півдні, сході та в центрі України. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 15 до 19 градусів тепла, а в денні години повітря прогріється в діапазоні від 29 до 33 градусів вище нуля.

Трохи прохолодніше буде в північних і західних регіонах. Вночі від 12 до 15 градусів з позначкою "плюс", а вдень синоптики прогнозують від +25 до +28.

У неділю, 31 липня, грозові дощі рясно заллють західні області. З опадами в ці регіони прийде і прохолода. Вночі синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, а в денні години стовпчики термометрів покажуть від +19 до +21.

На решті території буде сухо і збережеться літня спека. На півночі, сході, півдні та в центрі вночі варто очікувати від 15 до 19 градусів з позначкою "плюс", а вдень у цих регіонах очікується від 29 до 32 градусів вище нуля.

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У понеділок, 1 серпня, погода в Україні зміниться кардинально. Грозові дощі прогнозуються практично по всій території країни крім Сумської та Луганської області.

Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою +30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

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