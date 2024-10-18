Вдарить мороз -2, будуть дощі: у яких областях України погіршиться погода

Погода у вихідні стане холоднішою, у багатьох регіонах очікуються морози. Крім цього, частину областей накриють дощі.

https://glavred.net/synoptic/udarit-moroz-2-budut-dozhdi-v-kakih-oblastyah-ukrainy-uhudshitsya-pogoda-10606502.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - вдарить мороз -2, будуть дощі/ УНІАН

Погода в Україні у вихідні, 19 і 20 жовтня, буде переважно холодною і хмарною. У більшості областей опадів не очікується, але у східній та південній частині нашої держави будуть дощі, місцями помірні.

На погоду у вихідні впливатиме потужний і малорухомий антициклон Werner – через нього на більшій території нашої держави переважатиме малохмарна погода з прохолодними ночами та північним вітром. Також місцями будуть тумани. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Погода в Україні 19 жовтня

У західних областях

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +8…+13.

У північних областях

У північних регіонах прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1…+4 градуси, вдень +7…+12.

У центральних областях

У центральних областях очікується хмарна погода із проясненнями, переважно без опадів, лише у Полтавській та Дніпропетровській областях пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, вдень +6…+11.

На півдні України

У південній частині країни подекуди пройдуть невеликі, у Криму помірні дощі. Без опадів буде лише в Одеській та Миколаївській областях. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, вдень +7…+12.

У східних областях

У східних областях прогнозується хмарна та прохолодна погода. Пройдуть дощі, подекуди помірні. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, вдень +4…+9.

Погода в Україні 19 жовтня/ meteoprog

Погода в Україні 20 жовтня

У західних областях

У західній частині утримається сонячна та стійка погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +9…+14.

У північних областях

У північних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах -2…+3 градуси, вдень +8…+13.

У центральних областях

У центральній частині України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +7...+12.

На півдні України

У південних областях переважно без опадів, лише у Криму вночі та вранці місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, вдень +8…+13.

У східних областях

У східній частині країни вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +6...+11.

Погода в Україні 20 жовтня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що всю Україну накриють заморозки – синоптик назвала дату потепління. Мінусові температури будуть практично всюди, крім кількох областей.

Також раніше повідомлялося, що "вріже" сильний мороз – стало відомо, до яких градусів опуститься температура повітря. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через сильні заморозки.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред