Всю Україну накриють заморозки: синоптик назвала дату потепління

Погода в Україні у п’ятницю, 18 жовтня, буде із заморозками. Мінусові температури будуть практично всюди, крім сходу і південного сходу. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"Антициклон завтра своєю потужністю та стаціонуванням, а більше ясною погодою, зумовить заморозки практично повсюди в Україні. Хіба що схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів", – зазначила Діденко.
Упродовж дня найхолодніша погода очікується у східній частині, там буде +7…+9 градусів. У більшості областей також буде холодно – температура повітря максимально досягатиме +8…+11 градусів. На півдні та заході буде +10…+13 градусів, на Закарпатті до +16 градусів.
Дощі можливі 18 жовтня у східних областях, у Дніпрі з районами і місцями на Запоріжжі.
Більша частина України належатиме сухій антициклонічній погоді, додала Діденко.
Погода в Києві 18 жовтня
За словами синоптикині, у Києві в п'ятницю очікується суха холодна погода. Найближчої ночі буде +1…+3 градуси, на околицях заморозки, завтра вдень +9 градусів.
Коли в Україні буде потепління
Але вже через кілька днів очікується потепління – воно прийде із найближчого понеділка, 21 жовтня. Тоді буде сухо, сонячно із денною температурою повітря +13…+17 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять заморозки -4 градуси. В Україні температура повітря буде опускатися до мінусів. Опади будуть лише в невеликій частині областей.
Також раніше повідомлялося, що будуть сильні заморозки та дощі – синоптики назвали дату потепління. Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України через заморозки.
Нагадаємо, стало відомо, коли чекати на новий геомагнітний шторм. Очікується, що 17 жовтня на Сонці можуть статися нові спалахи.
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