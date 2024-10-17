Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Всю Україну накриють заморозки: синоптик назвала дату потепління

Альона Вороніна
17 жовтня 2024, 14:02
1120
Мінусові температури будуть практично всюди, крім кількох областей.

Погода в Украине 18 октября
Погода в Україні - всю Україну накриють заморозки/ unsplash.com

Погода в Україні у п’ятницю, 18 жовтня, буде із заморозками. Мінусові температури будуть практично всюди, крім сходу і південного сходу. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Антициклон завтра своєю потужністю та стаціонуванням, а більше ясною погодою, зумовить заморозки практично повсюди в Україні. Хіба що схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів", – зазначила Діденко.

відео дня

Упродовж дня найхолодніша погода очікується у східній частині, там буде +7…+9 градусів. У більшості областей також буде холодно – температура повітря максимально досягатиме +8…+11 градусів. На півдні та заході буде +10…+13 градусів, на Закарпатті до +16 градусів.

Дощі можливі 18 жовтня у східних областях, у Дніпрі з районами і місцями на Запоріжжі.

Більша частина України належатиме сухій антициклонічній погоді, додала Діденко.

Погода в Украине 18 октября
Погода в Україні 18 жовтня/ windy.com

Погода в Києві 18 жовтня

За словами синоптикині, у Києві в п'ятницю очікується суха холодна погода. Найближчої ночі буде +1…+3 градуси, на околицях заморозки, завтра вдень +9 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні буде потепління

Але вже через кілька днів очікується потепління – воно прийде із найближчого понеділка, 21 жовтня. Тоді буде сухо, сонячно із денною температурою повітря +13…+17 градусів.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять заморозки -4 градуси. В Україні температура повітря буде опускатися до мінусів. Опади будуть лише в невеликій частині областей.

Також раніше повідомлялося, що будуть сильні заморозки та дощі – синоптики назвали дату потепління. Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України через заморозки.

Нагадаємо, стало відомо, коли чекати на новий геомагнітний шторм. Очікується, що 17 жовтня на Сонці можуть статися нові спалахи.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик заморозки прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні
Реклама

Головне за день

Більше
Удари по території РФ: Україні дозволили використовувати певне озброєння

Удари по території РФ: Україні дозволили використовувати певне озброєння

15:27Україна
Зеленський у Брюсселі. План миру, дані про участь КНДР у війні і саміт з РФ у листопаді

Зеленський у Брюсселі. План миру, дані про участь КНДР у війні і саміт з РФ у листопаді

15:23Україна
"Партнери хочуть, щоб на Саміті миру була Росія": Зеленський прокоментував ситуацію

"Партнери хочуть, щоб на Саміті миру була Росія": Зеленський прокоментував ситуацію

15:02Україна
Реклама

Популярне

Більше
Після чуток про возз'єднання з Муратом: колишня дружина Налчаджиоглу таємно покинула Україну

Після чуток про возз'єднання з Муратом: колишня дружина Налчаджиоглу таємно покинула Україну

Гороскоп на завтра 18 жовтня: Овнам - успіх у всьому, Стрільцям - досягнення бажаного

Гороскоп на завтра 18 жовтня: Овнам - успіх у всьому, Стрільцям - досягнення бажаного

Будуть сильні заморозки та дощі: синоптики назвали дату потепління

Будуть сильні заморозки та дощі: синоптики назвали дату потепління

Буря влупить із новою потужністю: коли чекати на новий геомагнітний шторм

Буря влупить із новою потужністю: коли чекати на новий геомагнітний шторм

Вночі в Києві було чути вибухи, РФ атакувала дронами: пошкоджено житловий будинок

Вночі в Києві було чути вибухи, РФ атакувала дронами: пошкоджено житловий будинок

Останні новини

15:27

Удари по території РФ: Україні дозволили використовувати певне озброєння

15:23

Зеленський у Брюсселі. План миру, дані про участь КНДР у війні і саміт з РФ у листопаді

15:06

"Є усі передчуття": Залужний прокоментував можливість закінчення війни у 2025 році

15:02

"Партнери хочуть, щоб на Саміті миру була Росія": Зеленський прокоментував ситуацію

15:01

Як очистити ущільнювач холодильника: бруд зникне за лічені хвилиниВідео

Усунення або смерть Путіна допоможе закінчити війну, але Росія уникне розпаду – генерал МаломужУсунення або смерть Путіна допоможе закінчити війну, але Росія уникне розпаду – генерал Маломуж
14:54

"Офіційне підтвердження": КНДР готує контингент для війни в Україні – Зеленський

14:44

"Якщо зараз Путіна усунуть": як закінчить війну ліквідація диктатора - Маломуж

14:44

КНДР вступила у війну, і настала година Х для відправки військ країн Європи в Україну – СотникВідео

14:40

Або ядерна зброя, або НАТО: Зеленський жорстко назвав Заходу умови України

Реклама
14:25

Зеленський вперше розповів, що передбачає неядерний пакет стримування Росії

14:17

Осіннє загострення: Dorofeeva на гастролях страждає від проблем зі здоров'ям

14:16

У Чорному морі перебуває носій "Калібрів": чи є загроза ракетного обстрілу

14:05

"Велика небезпека для українців": що готує РФ в найближчі місяці - генерал розвідкиВідео

14:04

"Моя дівчинка": Узелков уперше показав свою кохану

14:02

Всю Україну накриють заморозки: синоптик назвала дату потепління

14:00

Китай допомагає Росії у веденні війни: Путін готує підкріплення - Зеленський

13:52

Чому досвідчені водії тримають у авто зубну пасту: відповідь здивує багатьохВідео

13:51

Керченському мосту приготуватися: Британська розвідка назвала цілі ЗСУ в Криму

13:26

Зеленський відреагував на критику Плану перемоги: що відомо

13:26

РФ пішла в атаку: Маломуж пояснив, для чого ворог вивів на бойове чергування "Ярс"

Реклама
13:22

Покладе традиційне "Олів'є" на лопатки: бомбічний м'ясний салат за кілька хвилинВідео

13:22

Таємні додатки до Плану перемоги: Зеленський пояснив їх важливість і розкрив деталі

13:17

Природа помстилася: навіщо в Китаї знищували горобців

13:14

Є 2 найімовірніші сценарії завершення війни в Україні: генерал розкрив деталіВідео

13:13

Ремісія закінчилася: дружина Віктора Павліка повідомила про проблеми зі здоров'ям

13:10

Повторна окупація: ворог націлився на ключове місто, яке звільнили в 2022

12:42

"Кінець війни без Плану перемоги": що таке неядерне стримування, анонсоване Зеленським

12:38

"Теплий факт": відома українська акторка вийшла заміж і поділилася фотографією з чоловіком

12:35

Привид матері прийшов до сина: виявлено моторошну знахідку 239-річної давності

12:19

"Потрібно готуватись": зима для України буде небезпечною - Зеленський

12:13

"Завершальний акорд": яким буде рішення Байдена щодо членства України в НАТО

12:05

Дедлайн до кінця року: генерал назвав обласні центри, на які націлився ворог

11:58

"Шлюб був помилкою": Анна Трінчер розкрила правду про стосунки зі втікачем Волошиним

11:44

"Розрахунок на підтримку Заходу сумнівний": Золотарьов сказав, чи допоможе нам План перемоги

11:22

Представники УПЦ МП влаштували бійку з військовими та капеланами у храмі в ЧеркасахФото

11:18

Атакує цілі в Росії на глибині 600 км: який вигляд має секретна зброя ГУРВідео

11:15

"Україна буде 33-м членом НАТО": генсек Альянсу зробив несподівану заяву і назвав дату

11:02

Дивні імена в СРСР, які зараз викликають тільки сміх

11:02

Путін орієнтується на "війну на виснаження": в ISW сказали, з якими проблемами зіткнеться РФ

10:59

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Змії - будьте обережні, Мавпам - смуток

Реклама
10:53

Ворог стирає місто з лиця землі: в ЗСУ розповіли про тактику РФ на Донеччині

10:47

"Є передумови": в ЗСУ заінтригували заявою щодо наступу на Харківщині

10:39

З одягу, рук і навіть салону: як швидко прибрати запах бензину або солярки

10:33

США змінюють підготовку пілотів: коли в Україні буде повна ескадилья F-16 - WSJ

10:06

"Залишилися десь у минулому": Слава Камінська показала рідкісні фото дітей від Едгара Камінського

09:39

Окупантів можуть відправити в КНДР: Кремль поставили в незручне становище

09:35

П'ять влучань по об'єктах інфраструктури: РФ атакувала Україну 56 дронами і ракетою

09:26

Соліст гурту "Отпетые мошенники" у важкому стані в лікарні

09:24

"Мене захищають": зрадниця Таїсія Повалій цинічно закликала допомагати окупантам

09:24

Зеленський вирушив у Брюссель з особливою метою: "Треба завершити цю війну справедливо"Відео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти