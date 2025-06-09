В Україну йде похолодання: де литимуть грозові дощі

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 10 червня
- Де температура повітря підвищиться до +31 градуса
- У яких областях будуть грозові дощі
Погода в Україні 10 червня буде спекотною, але місцями будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У південних, центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україною пошириться свіже повітря. Спекотна погода протримається на сході, півдні та Дніпропетровщині. Там температура повітря буде вище 30 градусів тепла. У центральних, північних та західних областях буде +18...+23 градуси тепла.
Грозові дощі очікуються у південних, східних та Луганській областях. Протягом тижня буде свіжа погода. Згодом на сході та півдні також буде послаблення спеки.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 10 червня
В Україні 10 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі з градом у східних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 9-14°, на заході країни 6-11°, вдень 18-23°; у південній частині та південно-східних областях вночі 17-22°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +31
За даними meteoprog, 10 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+31 градуса. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +10...+18 градусів.
Погода 10 червня у Києві
У Києві 10 червня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.
Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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