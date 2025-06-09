В Україну йде похолодання: де литимуть грозові дощі

Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

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Прогноз погоди в України на 10 червня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 10 червня

Де температура повітря підвищиться до +31 градуса

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 10 червня буде спекотною, але місцями будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз погоди в Україні на 10 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україною пошириться свіже повітря. Спекотна погода протримається на сході, півдні та Дніпропетровщині. Там температура повітря буде вище 30 градусів тепла. У центральних, північних та західних областях буде +18...+23 градуси тепла.

Грозові дощі очікуються у південних, східних та Луганській областях. Протягом тижня буде свіжа погода. Згодом на сході та півдні також буде послаблення спеки.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 10 червня

В Україні 10 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі з градом у східних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, на заході країни 6-11°, вдень 18-23°; у південній частині та південно-східних областях вночі 17-22°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 10 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+31 градуса. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +10...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 червня / фото: meteoprog

Погода 10 червня у Києві

У Києві 10 червня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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