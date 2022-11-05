В Україні вдарять морози до -15 : коли чекати сильного похолодання

Коли чекати сильного похолодання / УНІАН

Погода в Україні поки радує українців, але морози не за горами. Незабаром температура повітря опуститися до -15 градусів.

Похолодає з 14 Листопада. Спочатку стовпчики термометрів покажуть -1 градус вдень і -5 градусів вночі, пише 24 канал.

Сильне похолодання накриє Україну з 27 грудня. Тоді синоптики обіцяють в Києві до -6 градусів вдень і до -8 градусів вночі. Крім того, сніг почне йти практично кожен день.

Ще більше похолодає в грудні. Сніг покриє землю товстим білим шаром, а температура повітря вночі опуститься до -14 градусів. У другій декаді місяця -15 градусів прогнозують навіть вдень.

Погода в листопаді

Як повідомляє народний синоптик Стас Щедрін, крім похолодання в Україні буде і дощі зі снігом.

Після 6 листопада настане час похолодання - у деяких регіонах "мінусова" температура повітря буде навіть вдень.

"Орієнтовно від 1 до 6 листопада в більшості областей переважатиме відносно теплий характер і іноді місцями викопуватимуть невеликі дощі. А ось вже від 7-9 числа і всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період", - сказав синоптик.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

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