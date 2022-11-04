Обігрівачі діставати рано: синоптик розповіла про погоду в Україні до кінця осені

Синоптик розповіла про погоду до кінця осені / УНІАН

Листопад в Україні дивуватиме погода. Згідно з прогнозом синоптика Наталії Голеня, початок місяця буде досить теплим, лише в другій половині місяця очікується похолодання, проте воно буде несильним.

Начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру в коментарі РБК-Україна розповіла, що прогнози говорять про те, що листопад-2022 в Україні буде теплим.

"Перша декада буде досить теплою. Теплий листопад - це вже не дивина", - підкреслила вона.

Синоптик зазначила, що можливе похолодання очікується в другій половині листопада. Вночі буде "мінус", а вдень температура очікується в межах 0...+ 5, що є нормою для цього періоду.

Сильного ж похолодання і утворення снігового покриву чекати не варто. Наталія Голеня зазначила, що за останні роки сніг у листопаді випадає не завжди.

"Як цього року буде - поки незрозуміло", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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