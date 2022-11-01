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Налетить мороз і влаштує катастрофу в Україну: синоптики оголосили про різку зміну погоди

1 листопада 2022, 17:44

3 листопада в Україні дощів побільшає, у другій половині тижня - похолодає.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде теплою. Як прогнозують синоптики, така погода триватиме недовго, похолодання варто чекати вже в другій половині тижня.

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 2 листопада в більшості областей істотних опадів не очікується.

"Трохи покапає - невеликий дощ - лише вночі і вранці на сході, а вдень в північних областях", - розповіла синоптик.

Температура повітря в Україні 2 листопада:

  • на заході та півдні +12...+ 18 градусів;
  • на півночі + 8...+ 12 градусів;
  • у центрі + 9...+ 14 градусів;
  • на сході + 6...+ 11 градусів.

Вітер буде переважно північно-західний, помірний або невеликий.

У Києві в середу істотні опади - навряд чи, хіба що в другій половині дня є ймовірність невеликого дощу.

"Вночі + 3 +6 градусів, завтра вдень до +10, + 11 градусів", - додала Діденко.

3 листопада в Україні дощів побільшає, у другій половині тижня - похолодає.

"У четвер в Україні дощів побільшає, у другій половині тижня похолодає. Які дощі, де яка частина буде найхолодніша, а яка найтепліша, чи будуть морози - в подальших прогнозах", - резюмувала Діденко.

Як зазначають синоптики, у другій декаді листопада в Україну прийдуть нічні морози та дощі, які влаштують ожеледицю на дорогах.

Карта погоди

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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