В Україну увірвався антициклон Andre: яку погоду чекати найближчими днями

Температура повітря залишатиметься стабільною: вночі холодно, вдень свіжо і прохолодно.
Погода в Україні сонячна завдяки антициклону Andre. Як повідомляють синоптики, антициклон ще довго визначатиме погоду на українських територіях.
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що в четвер, 3 листопада, в більшості регіонів України переважатиме антициклонний характер погоди, тобто значні опади не прогнозуються.
"Антициклон Andre гостюватиме в Україні ще довго, періодично поблажливо дозволяючи якомусь грайливому атмосферному фронту кидатися хмарами сірими або невеликими дощами",-зазначила Діденко.
Зокрема, через атмосферний фронт оклюзії (з'єднання теплого і холодного фронтів) короткочасні дощі можуть пройти 3 листопада в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.
Температура повітря залишатиметься стабільною: вночі холодно, вдень свіжо і прохолодно. Мінімальна нічна температура буде на рівні від -1 до +5 градусів, тоді як максимальна денна в більшості областей буде коливатися від +6 до +12 градусів.
3 листопада найбільше пощастить жителям південних і західних областей, адже вдень стовпчик термометра показуватиме там +10 +17 градусів, а вночі не опуститься нижче +6 градусів.
Протягом дня температура повітря в Києві залишатиметься на рівні +9 +10 градусів.
У той же час, існує ймовірність несуттєвого дощу і кілька неприємного поривчастого вітру західного напрямку.
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Погода в Україні
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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