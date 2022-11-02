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В Україну увірвався антициклон Andre: яку погоду чекати найближчими днями

2 листопада 2022, 19:26

Температура повітря залишатиметься стабільною: вночі холодно, вдень свіжо і прохолодно.

Погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні сонячна завдяки антициклону Andre. Як повідомляють синоптики, антициклон ще довго визначатиме погоду на українських територіях.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що в четвер, 3 листопада, в більшості регіонів України переважатиме антициклонний характер погоди, тобто значні опади не прогнозуються.

"Антициклон Andre гостюватиме в Україні ще довго, періодично поблажливо дозволяючи якомусь грайливому атмосферному фронту кидатися хмарами сірими або невеликими дощами",-зазначила Діденко.

Зокрема, через атмосферний фронт оклюзії (з'єднання теплого і холодного фронтів) короткочасні дощі можуть пройти 3 листопада в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Температура повітря залишатиметься стабільною: вночі холодно, вдень свіжо і прохолодно. Мінімальна нічна температура буде на рівні від -1 до +5 градусів, тоді як максимальна денна в більшості областей буде коливатися від +6 до +12 градусів.

3 листопада найбільше пощастить жителям південних і західних областей, адже вдень стовпчик термометра показуватиме там +10 +17 градусів, а вночі не опуститься нижче +6 градусів.

Протягом дня температура повітря в Києві залишатиметься на рівні +9 +10 градусів.

У той же час, існує ймовірність несуттєвого дощу і кілька неприємного поривчастого вітру західного напрямку.

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Карта погоди

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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