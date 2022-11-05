Україну накриють заморозки: синоптики розповіли, кому і де світить крижаний прогноз

У більшості областей України без опадів, лише в кількох частинах країни невеликий дощ.
Погода в Україні характеризуватиметься дощем, який пройде місцями на сході України в суботу, 5 листопада.
На решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, в Одеській області, Прикарпатті та Закарпатті 13-16°; у північно-східних областях вночі близько 0°, вдень 3-8 ° тепла. У Києві 5 листопада без опадів. Температура вночі 4-6°тепла, вдень 8-10°.
У неділю, 6 листопада, в більшості областей України без опадів, лише в західній частині країни невеликий дощ. Температура вночі 1-6°, на півдні Одеської та в західних областях до 9° тепла, на Лівобережжі місцями 0-3° морозу; вдень 4-9° тепла, в західних і південно-західних областях 9-14°. У Києві 6 листопада без істотних опадів. Температура вночі 4-6°тепла, вдень 7-9°.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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