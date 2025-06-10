В Україні різко знизиться температура повітря: синоптики дали дощовий прогноз

У вівторок буде переважно сухо, а вже у середу регіони накриють дощі.

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Погода в Україні на тиждень / фото: pixabay

Що дізнаєтесь:

Де буде найхолодніше

Які регіони накриють дощі

Якою буде температура повітря вночі

Погода в Україні протягом тижня буде прохолоднішою. Спека відступає. Про це заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Впродовж тижня пануватиме більш помірний температурний режим. З північного заходу надходить прохолодна повітряна маса.

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У вівторок, 10 червня, буде переважно сухо та сонячно. З середи очікуються короткочасні дощі. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

Вночі температура повітря буде в межах 8-14 градусів тепла, у західних областях буде 6-11 градусів тепла. Вдень температура повітря підвищиться до 18-24 градусів тепла. Найтепліше буде на сході та півдні - 16-22 градуси тепла вночі, 23-29 градусів тепла вдень.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, похолодання накриє Україну – стало відомо, коли температура різко знизиться. Скоро температура повітря стане суттєво нижчою.

Також раніше повідомлялося, що будуть грози, град та сильний вітер – названо дату, коли в Україні вируватиме негода. Став відомий прогноз погоди в Україні на 9 – 15 червня.

Нагадаємо, "трусить" жорсткий шторм – країну атакувала посилена магнітна буря. У ці дні людям варто бути обережними. Магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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