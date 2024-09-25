Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Погода в Україні 26 вересня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
До кінця доби 25 вересня у західних, Вінницькій та Житомирській областях оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності.
Погода 26 вересня
В Україні 26 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних, Вінницької, Житомирської та Київської областей. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 12-17°, в західних, східних, Сумській та Полтавській областях 7-12°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29° (в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°)", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +11
За даними meteoprog, 26 вересня в Україні місцями буде дощова погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+23 градусів.
Погода 26 вересня у Києві
У Києві 26 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день синоптики прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні - прогнози на вересень
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.
Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.
Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.
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