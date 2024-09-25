Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Синоптики попереджають про те, що опади очікуються навіть на Київщині.

https://glavred.net/synoptic/obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-nazvany-regiony-gde-budut-lit-grozovye-dozhdi-10600100.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 26 вересня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До кінця доби 25 вересня у західних, Вінницькій та Житомирській областях оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: ventusky

Погода 26 вересня

В Україні 26 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних, Вінницької, Житомирської та Київської областей. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 12-17°, в західних, східних, Сумській та Полтавській областях 7-12°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29° (в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 26 вересня в Україні місцями буде дощова погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: meteoprog

Погода 26 вересня у Києві

У Києві 26 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день синоптики прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред