УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
25 вересня 2024, 19:37
2485
Синоптики попереджають про те, що опади очікуються навіть на Київщині.
погода
Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 26 вересня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До кінця доби 25 вересня у західних, Вінницькій та Житомирській областях оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності.

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі
Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: ventusky

Погода 26 вересня

В Україні 26 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних, Вінницької, Житомирської та Київської областей. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 12-17°, в західних, східних, Сумській та Полтавській областях 7-12°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29° (в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 26 вересня в Україні місцями буде дощова погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+23 градусів.

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі
Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: meteoprog

Погода 26 вересня у Києві

У Києві 26 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день синоптики прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі
Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря

Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря

21:43 Синоптик
Перед візитом Зеленського республіканці висунули вимогу Білому дому - Reuters

Перед візитом Зеленського республіканці висунули вимогу Білому дому - Reuters

20:37 Світ
Путін змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні: що відомо

Путін змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні: що відомо

20:11 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати 26118

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати

Іноземці зламають язик : які слова можуть вимовити лише українці - список 24421

Іноземці "зламають язик": які слова можуть вимовити лише українці - список

Чудеса : Альбіна Джанабаєва показала доньку від Валерія Меладзе 23243

"Чудеса": Альбіна Джанабаєва показала доньку від Валерія Меладзе

Два бабиних літа та сувора зима: народний синоптик здивував прогнозом для України 17230

Два бабиних літа та сувора зима: народний синоптик здивував прогнозом для України

Останні новини

22:08

"Серце не витримало": співачка Камалія повідомила про своє горе - що сталося

21:57

"Атака по об'єктах гідроенергетики": експерт описав ймовірний ядерний удар РФ

21:45

"Цього не вдасться зробити": Блінкен розніс заяви Трампа про поразку України

21:43

Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря

21:40

"Я вас кохаю": відомий блогер став на коліна перед Тіною Кароль

Війна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту – РозумнийВійна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту – Розумний
21:37

Великі втрати на фронті і в тилу: Путін може сісти за стіл переговорів - Цезар

21:13

Справжні лідери: у які дні народжуються сильні характером жінкиВідео

20:50

Важливий пункт на Харківщині деокуповано: перші деталі унікальної операції

20:37

Перед візитом Зеленського республіканці висунули вимогу Білому дому - Reuters

Реклама
20:11

Путін змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні: що відомо

20:06

Знайшли джерело вічної молодості: 4 знаки зодіаку, які виглядають молодше свого віку

19:47

10 культових кінокартин: які фільми варто подивитися хоча б раз в житті

19:37

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі

19:34

На Курщині є вдалі дії Сил оборони: в ЦПД заінтригували позитивними новинами

19:17

Це буде максимальний удар: Росія готує цілий арсенал ракет по АЕС - ЗМІ

19:16

Курська операція вивела Україну з глухого кута: експерт заінтригував новими кроками ЗСУВідео

19:10

Уся правда про втрати росіян у Курській областіПогляд

18:48

При прямому зіткненні з РФ буде багато поранених: до чого готується НАТО - Reuters

18:38

Можуть бути небезпечними для дітей: топ-3 породи собак, які заводити ризиковано

18:29

У Філатова замовили ремонт лікарні у компанії з 14 кримінальними справами - ЗМІ

Реклама
18:08

Путін хоче вибити ЗСУ із Курщини до 1 жовтня: Розумний дав неочікуваний сценарій боївВідео

17:58

"Друга Стрємоусова" Стахіва викрили на "зливі" даних про ЗСУ: дали ще одну підозру

17:53

"За це Путін вам дасть "приз": Зеленський відкинув "план миру" Китаю та Бразилії

17:45

"Виходити з цілих населених пунктів": військовий попередив про втрату Донбасу

17:16

Прем'єру Словаччини надіслали конверт із кулею: що відомо про "послання" Фіцо

17:15

Чому каструлю назвали каструлею: цікава історія про походження слова

17:06

Росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС – Зеленський

17:04

"Час себе заявити": експерт відповів, чи підтримає Байден план Зеленського

17:00

Гороскоп на жовтень-2024: комета, що несе катастрофи, ядерна загроза для Львова і сюрприз для РФВідео

16:53

Ворожі ДРГ прориваються до Вугледара: ЗСУ тримають оборону на околицях міста

16:28

Ердоган заявив, що країни НАТО проти вступу України, та згадав "дружбу" з РФ

16:18

Позиція Путіна похитнулась після операції ЗСУ в Курській області - Розумний

16:15

"Треба масштабувати війну в РФ": в ОП назвали 3 способи, як запобігти ударам Росії по АЕС

16:12

Українські військові вважають СЗЧ Гнєзділова зрадою побратимів в окопах

16:06

За допомогою харчової плівки: як прочистити унітаз без вантуза і сантехніків

15:56

Відстрочка від мобілізації діятиме тільки до 9 листопада — розʼяснення ТЦК

15:26

Навіщо кішкам "кишеньки" на вухах: цікава особливість тварин

15:26

СБУ обшукала львівського провокатора Стахіва, який відомий дружбою із колаборантамиВідео

15:16

Територіальні поступки і війна в довгу: в ОП відповіли, чи можливі такі сценарії

14:56

Україна житиме з відключеннями світла навіть після війни: прогноз

Реклама
14:54

Треба знайти 3 відмінності за 36 секунд: складна загадка для найрозумніших

14:47

Як назавжди позбутись мишей із свого дому: які рослини налякають їх

14:28

Водіям на замітку: що означає дорожній знак білого ромба на синьому тлі

14:18

Юрій Горбунов показався після операції - що сталося

14:14

У житті почнеться "чорна смуга": що не можна робити 26 вересня - прикмети

14:00

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати

13:50

Чому неправильно казати "гарна тюль": якої помилки треба уникати, "як вогню"Відео

13:45

Війна може зупинитися вже у 2025-му: боєць ЗСУ розкрив небезпекуВідео

13:18

На телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем'єра серіалу "Лікарка за покликанням" - коли дивитися

13:09

Стане білосніжною: як відмити емальовану каструлю всерединіВідео

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти