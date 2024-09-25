Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря

Очікується, що магнітна буря "труситиме" країну щонайменше 5 днів.

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Країну атакувала майже 8-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні дуже сильно збільшилася потужність нової магнітної бурі. Про це повідомляє meteoagent.

Відомо, що після одноденного затишшя буря увірвалася в країну одразу з 5-бальною потужністю. Уже наступного дня вона стала ще сильнішою. Її сила збільшилася до майже 8-ми балів. На такому ж рівні протрималася і 25 вересня.

Очікується, що 26 вересня буря стане слабшою та опуститься до 4-бального рівня. Після цього вона сягне позначки в 3 бали й опуститься до мінімуму. Наступний геомагнітний шторм розпочнеться 5 жовтня.

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Країну атакувала майже 8-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 26 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 43 сонячні плями.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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