Вріже сильне похолодання: синоптикиня назвала точну дату

У багатьох областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру та дощі.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня

Погода в Україні найближчим часом буде вітряною та дощовою. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"У середу в Україні скрізь буде сильний вітер із штормовими поривами! Обережно. Нашу територію перетинатиме атмосферний фронт, ще й із хвилею - карта! - тому практично повсюди завтра волога погода з дощами", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних та південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.

У Харківській, Полтавській, Сумській та Луганській областях буде прохолодніше - 17-21 градус тепла.

"На решті території +20+23 градуси", - пише Діденко.

Погода у Києві 27 травня буде вітряною. Очікуються сильні штормові пориви північно-західного вітру - 15-20 м/с.

"Завтра в столиці дощ та +21 градус", - йдеться у повідомленні.

Зовсім скоро в Україні очікується різке падіння температури повітря. Вдень може похолоднішати до 12-18 градусів тепла.

"Мерзлякам і метеопатам - приготуватися! На початку червня тепла погода відновиться", - пише Діденко.

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 23 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Оголошено штормове попередження у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях - І рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. На вихідних очікуються грозові зливи, подекуди навіть із градом.

Синоптик Іван Семіліт заявляв, що в Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною. Він зауважив, що 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

