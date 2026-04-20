На Полтавщину повертаються заморозки: наскільки знизиться температура

У Полтаві та області сьогодні, 20 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря по області коливатиметься в межах 8-13 градусів тепла. А в Полтаві температурні коливання будуть менш помітні - від 10 до 12 градусів тепла.
Погода 21 квітня
У вівторок на Полтавщині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Синоптики прогнозують вітер північної чверті, 5-10 м/с.
Вночі на поверхні ґрунту та в повітрі буде заморозок від 0 до 3 градусів морозу. Але вдень температура повітря сягатиме від 8 д 13 градусів тепла.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 20 квітня погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. На всій території області прогнозують хмарну погоду.
Раніше повідомлялося, що погода в Одесі та області в понеділок буде мінливою з потеплінням і дощами. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний вітер і поступове підвищення температури, особливо в південних районах регіону.
Напередодні стало відомо, що поточний тиждень у Дніпрі відзначиться переважно похмурою погодою, частими опадами та помірним температурним режимом.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред