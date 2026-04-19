На Дніпро суне дощовий циклон із різким похолоданням - прогноз на тиждень

Руслан Іваненко
19 квітня 2026, 16:14
Синоптики прогнозують чергування дощів і хмарності з поступовими коливаннями температури протягом тижня.
Тиждень розпочнеться з короткого прояснення, яке швидко зміниться на інтенсивні вечірні опади

Коротко:

  • Тиждень у Дніпрі буде переважно дощовим і похмурим
  • Найхолодніше у вівторок до +4…+5°C, далі поступове потепління
  • Вихідні без істотних опадів, але з хмарністю і до +14°C

Жителям Дніпра протягом наступних семи днів варто тримати парасольки напоготові, а теплий одяг — під рукою. За даними синоптичного сервісу sinoptik, тиждень відзначиться переважно похмурою погодою, частими опадами та помірним температурним режимом.

Початок тижня

Понеділок, 20 квітня, розпочнеться з ясного ранку, однак уже в другій половині дня небо затягнуть хмари. Температура повітря сягне близько +13°C, але ввечері прогнозується різке погіршення погодних умов із сильним дощем.

Погода в Дніпрі 20 квітня
Погода в Дніпрі 20 квітня

Вівторок

Найбільш вологим днем тижня стане вівторок, 21 квітня. З самого ранку місто накриє щільна хмарність, а опади триматимуться практично весь день, слабнучи лише ближче до вечора.

Температура помітно знизиться до +4…+5°C, а через вітер і високу вологість відчуватиметься ще холодніше.

Погода в Дніпрі 21 квітня
Погода в Дніпрі 21 квітня

Середина тижня

У середу, 22 квітня, опади тимчасово припиняться. Проте небо залишатиметься похмурим протягом усього дня. Повітря поступово прогріється до +9°C.

Погода в Дніпрі 22 квітня
Погода в Дніпрі 22 квітня

Четвер і п’ятниця

Четвер, 23 квітня, знову принесе щільну хмарність. Упродовж дня істотних опадів не очікується, однак увечері можливий невеликий дощ. Максимальна температура становитиме близько +12°C.

Погода в Дніпрі 23 квітня
Погода в Дніпрі 23 квітня

У п’ятницю, 24 квітня, прогнозується тривалий дрібний дощ, який розпочнеться зранку і триватиме до вечора. Температурні показники коливатимуться в межах +6…+11°C.

Погода в Дніпрі 24 квітня
Погода в Дніпрі 24 квітня

Вихідні

Субота, 25 квітня, буде більш спокійною: перша половина дня пройде без опадів, але з хмарністю. Після обіду можливий короткочасний дощ, який припиниться до вечора. Температура сягне близько +12°C.

Погода в Дніпрі 25 квітня
Погода в Дніпрі 25 квітня

Неділя, 26 квітня, завершить тиждень переважно хмарною, але сухою погодою. Опадів не прогнозується, однак сонце з’являтиметься рідко. Повітря прогріється до +14°C, що стане найвищим показником тижня.

Погода в Дніпрі 26 квітня
Погода в Дніпрі 26 квітня

Погода в Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у понеділок, 20 квітня, погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. На всій території області прогнозують хмарну погоду.

Також погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде переважно хмарною. Вже у неділю синоптики прогнозують заморозки, а з понеділка можливі дощі.

Крім того, українців попередили про небезпеку через нову та сильну магнітну бурю. Вона такої сили, що може негативно вплинути на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Про ресурс: Sinoptik

Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.

Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.

Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.

Українська версія сайту була запущена в 2010 році.

На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

