Дощ, вітер і потепління: на одеситів чекає погода із сюрпризом — прогноз

Коротко:
- В Одеській області очікується мінлива погода з потеплінням
- Буде хмарно з проясненнями, місцями пройде помірний дощ
- Температура вдень +12…+17°, на півдні — до +20°
Погода в Одесі та області в понеділок, 20 квітня, буде мінливою з потеплінням і дощами. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний вітер і поступове підвищення температури, особливо в південних районах регіону.
При цьому мешканців регіону попередили про підвищену пожежну небезпеку в екосистемах попри загалом безпечні погодні умови.
Прогноз погоди на 20 квітня по Одеській області
Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, вдень — помірний дощ.
Вітер південний 9-14 м/с. Температура вночі 4-9 °, вдень 12-17 °, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +20°.
В Одесі вночі 7-9°, вдень потеплішає до 12-14°
На дорогах області видимість хороша. Загалом на мешканців Одеси та області чекають безпечні погодні умови.
На узбережжі Одеської області вітер південний 6-11 м/с, вдень 12-14 м/с. Вдень очікується помірний дощ. Вночі легке, вдень — помірне хвилювання моря.
Уздовж узбережжя синоптики прогнозують безпечні рівні моря.
Температура повітря вночі становитиме 5-10°, вдень 12-17°; температура морської води 9-10°. Оголошено перший рівень небезпеки.
Синоптики попередили, що погодні умови в Одеській області сьогодні сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел загоряння (відкритого вогню).
Якою буде погода в Одесі у квітні 2026 року
Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.
Найтеплішою стане третя декада місяця — вона принесе в Одесу справжнє літнє тепло.
Погода в Україні — прогнози
Як писав Главред, Україну накриває похолодання зі значними опадами та сильними поривами вітру. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, погода в Україні перебуватиме під впливом циклону та холодних повітряних мас із Північної Європи. Вночі на поверхні ґрунту навіть будуть заморозки.
Мешканцям Дніпра впродовж наступних семи днів варто тримати парасольки напоготові, а теплий одяг — під рукою. За даними синоптичного сервісу sinoptik, тиждень буде позначений переважно похмурою погодою, частими опадами та помірним температурним режимом.
20 квітня погоду у Львівській області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. На всій території області прогнозується хмарна погода.
Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.
Чим займається:
- складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
- публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
- оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
- веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.
Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред