Дощ, вітер і потепління: на одеситів чекає погода із сюрпризом — прогноз

Оголошено перший рівень небезпеки. Зберігається підвищений ризик виникнення пожеж в екосистемах.

Тепло та дощі: яка погода чекає на одеситів 20 квітня

Коротко:

В Одеській області очікується мінлива погода з потеплінням

Буде хмарно з проясненнями, місцями пройде помірний дощ

Температура вдень +12…+17°, на півдні — до +20°

Погода в Одесі та області в понеділок, 20 квітня, буде мінливою з потеплінням і дощами. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний вітер і поступове підвищення температури, особливо в південних районах регіону.

При цьому мешканців регіону попередили про підвищену пожежну небезпеку в екосистемах попри загалом безпечні погодні умови.

Прогноз погоди на 20 квітня по Одеській області

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, вдень — помірний дощ.

Вітер південний 9-14 м/с. Температура вночі 4-9 °, вдень 12-17 °, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +20°.

В Одесі вночі 7-9°, вдень потеплішає до 12-14°

На дорогах області видимість хороша. Загалом на мешканців Одеси та області чекають безпечні погодні умови.

На узбережжі Одеської області вітер південний 6-11 м/с, вдень 12-14 м/с. Вдень очікується помірний дощ. Вночі легке, вдень — помірне хвилювання моря.

Уздовж узбережжя синоптики прогнозують безпечні рівні моря.

Температура повітря вночі становитиме 5-10°, вдень 12-17°; температура морської води 9-10°. Оголошено перший рівень небезпеки.

Синоптики попередили, що погодні умови в Одеській області сьогодні сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел загоряння (відкритого вогню).

Якою буде погода в Одесі у квітні 2026 року

Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.

Найтеплішою стане третя декада місяця — вона принесе в Одесу справжнє літнє тепло.

Як писав Главред, Україну накриває похолодання зі значними опадами та сильними поривами вітру. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, погода в Україні перебуватиме під впливом циклону та холодних повітряних мас із Північної Європи. Вночі на поверхні ґрунту навіть будуть заморозки.

Мешканцям Дніпра впродовж наступних семи днів варто тримати парасольки напоготові, а теплий одяг — під рукою. За даними синоптичного сервісу sinoptik, тиждень буде позначений переважно похмурою погодою, частими опадами та помірним температурним режимом.

20 квітня погоду у Львівській області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. На всій території області прогнозується хмарна погода.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

